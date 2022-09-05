Edremit’te motosiklet, aniden açılan aracın kapısına çarptı

Edinilen bilgilere göre, olay Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir aracın sağa yanaşması sonrası kapının açılması üzerine arkadan gelmekte olan motosiklet sürücüsü aracın kapısına çarptı. Kazada motosikletteki iki kişiden biri yaralandı. Kazayı görenler hemen durumu sağlık ekiplerine bildirirken, motosikletlilerin yardımına koştular. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.