YAŞAM
20 Eylül 2022 - 06:41

EDS direğine çarpan lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı

Kırıkkale'de EDS direğine çarpan lüks otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 06:41
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EDS direğine çarpan lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı


Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 5'inci kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki GH-941-PH Fransa plakasına sahip BMW marka otomobil, sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi neticesinde, yol kenarındaki Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobilin hurdaya döndü. Otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.



112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olayın gerçekleştiği yere sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yollandı. Sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına dahil edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle araç trafiği bir müddet tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici ekiplerinin desteğin ile otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturmaya başlatıldı.

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