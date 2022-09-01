Efeler'de Yolların Bakım Ve Onarım Çalışmaları Sürüyor













Efeler Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarıyla, kent modern ve yepyeni bir görünüme kavuşuyor.Efeler Belediyesi ilçe genelinde sorumluluk alanında bulunan yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına hızlı şekilde devam etmektedir. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla mahallelerde yeni yol yapımı ve onarım ihtiyacı duyulan bölgelere yoğunlaşan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu çerçevede Adnan Menderes Mahallesi 555 sokakta çalışmalar gerçekleştiriyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Adnan Menderes Mahallesi 555 sokakta iş makineleri ile bozulan yolların eskimiş taşlarını söküp, yolu düzelterek yeni parke taşı döşeme işlerini sürdürüyor. İlçe genelinde çalışmalarını hızla sürdüren Efeler Belediyesi'nin yol yapım ve bakım-onarım çalışmalarının, periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği belirtildi.