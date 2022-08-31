YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:18

Efeler Yüzüncü Yıl Etkinliklerine Hazırlanıyor - Aydın

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:18
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Efeler Yüzüncü Yıl Etkinliklerine Hazırlanıyor - Aydın


Efeler Belediyesi, Efeler'in düşman işgalinden kurtuluşunu, "100'üncü Yıl Kurtuluş Etkinleri" ile kutlamaya hazırlanıyor.



Her yıl Efeler halkının yoğun katılımıyla şenlik havasında geçen etkinliklerde; fotoğraf sergisi, söyleşi, tiyatro oyunları ve konser gibi kültür-sanat faaliyetleri gerçekleştirilecek. Etkinlikler 6 Eylülde başlayıp 8 Eylülde sonlanacak. Efeler Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan programa göre 100'üncü Yıl Kurtuluş Etkinlikleri, 6 Eylül Salı günü saat 18.00'de Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde gazeteci-yazar Yaşar Aksoy'un "Efeler'in Destanı Kuvayı Milliye Direnişi" söyleşisi ile başlayacak.





7 Eylül Çarşamba günü etkinlikler, saat 18.00'de Kozdibi Meydanı'ndan gerçekleştirilecek Kurtuluş Yürüyüşü ile başlayacak. Kortej Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi önünde son bulacak. Kortejin hemen ardından saat 18.30'da Serkan Fırtına'nın yazdığı, İbrahim Gergin'in yönettiği “Kurtuluş'un 100'üncü Yılında Efeler Destanı” isimli sokak tiyatrosu, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tiyatro Atölyesi eğitmen ve öğrencileri tarafından sahnelenecek. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 7 Eylül Çarşamba gününde etkinlikler son hız devam edecek. Saat 19.00'da Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde, Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği ve Zeybekler Fotoğraf Topluluğu'nun düzenleyeceği fotoğraf sergisi ile devam edecek olan etkinlikler, 19.30'da Yörük Ali Efe'nin torunu olan emekli vali Kayhan Kavas'ın gerçekleştireceği söyleşi ile devam edecek. Aynı zamanda canlı heykel, pantomim, tahta bacak, sokak müzisyenleri, palyaço ve çocuklar için yüz boyama gibi performanslar da etkinliklere renk katacak.



Etkinliklerin son günü olan 8 Eylülde Pınarbaşı Mesire Alanı'nda “100'üncü Yıl Özel Konseri” düzenlenecek. Kurtuluşa özel düzenlenecek olan üç kişilik konser saat 21.00'de başlayacak. Konserde Öğretim Görevlisi soprano Olcay Şahin, piyano Janna Sarıtaş ve viola Luiza Mardukhanova, Efeler'e iyi bir gece yaşatacak.



Efeler'in ve tüm ülkenin düşman işgalinden kurtarılması için verdikleri onurlu mücadele ve kazandıkları zafer nedeniyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak suretiyle kahraman silah arkadaşlarını ve Kuvayı Milliye direnişçilerini minnetle andığını söyleyen Başkan Atay, “Kuvayı Milliye'nin şehrinde kurtuluşun ruhunu iliklerimize kadar hissederek ilk günkü heyecanla yaşanabilmesi için etkinlikler düzenliyoruz. Bu özel günde, Efeler'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde coşkuyla kutlayacağımız etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz” diyerek konuşmasını belirtti.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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