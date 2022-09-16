SPOR
16 Eylül 2022 - 13:49

Efrahim Kahraman: 'Yasemin Adar Yiğit ile tarih yazdık'

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit ile tarih yazdıklarını söyledi.

SPOR
16 Eylül 2022 - 13:49
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Efrahim Kahraman: 'Yasemin Adar Yiğit ile tarih yazdık'

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadın güreş milli takımı karşılaşmalarını tamamladı. Milliler, turnuvada 1 altın madalya kazandı. Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı güreşçi Samar Hamza'yı 6-0 mağlup ederek, dünya şampiyonu oldu. 72 kiloda da Buse Tosun Çavuşoğlu turnuvayı 5. bitirdi.

Turnuvayı basın mensuplarına değerlendiren Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, "Biz burada yine tarih yazmak istedik. Yasemin Adar ile tarih de yazdık. Gönül isterdi ki yanında en az iki madalya daha alalım. Buse Tosun'un maçı, son 20 saniye kala hediye ettik diyebiliriz. Orada bir de Zeynep Yetkin çok yakındı. Takımımız U23'te ve büyüklerde Avrupa şampiyonu olan bir takim. Takımımızda 10 sıkletten 7'si, gençlerde güreşen sporcularımız. Evin Demirhan sakatlığından dolayı burada bulunamadı. Kendisi de son Avrupa şampiyonu. Yasemin Adar'ın ikinci kez dünya şampiyonu olması bizim açımızdan çok gururlu. 5 yıl aradan sonra tekrar şampiyon olması ayrı bir gurur veriyor.

Kadın güreşinde artık efsane olduğunu herkes biliyor. Biz bunu olimpiyat şampiyonu şeklinde de taçlandırmak istiyoruz inşallah. Bu yıl 4. büyük müsabakamız. U23, Büyükler, Akdeniz Oyuncuları, İslam Oyunları ve Dünya Şampiyonası. İyi bir ekibimiz var. Sporcularımız kamplarda savaşıyorlar. Güreş zor bir spor. Kadın güreşi üstüne koyuyor. Kamplarda bizimle beraber olan ülkeler devamlı bizi tercih ediyor. Bu da bizim açımızdan ayrı bir gurur. Dünya Şampiyonası'nda kamplarımızda olan, madalya alan sporcular var. Kadın güreşi nereden nereye geldi. Dünyada da olsa gençler geliyor. İşimiz elbette ki kolay değil. Olimpiyatların bizim açımızdan iyi olacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden kadın sporcular şöyle:

50 kiloda Zehra Demirhan
53 kiloda Zeynep Yetgil
55 kiloda Elvira Kamaloğlu
57 kiloda Bedia Gün
59 kiloda Ebru Dağbaşı
62 kiloda Yağmur Çakmak
65 kiloda Aslı Demir
68 kiloda Nesrin Baş
72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu
76 kiloda Yasemin Adar Yiğit

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Galatasaray - Konyaspor Maçı Canlı Anlatım!
Galatasaray - Konyaspor Maçı Canlı Anlatım!
Burhan Akbudak: 'Bu takımın bir parçası olduğum ve hedeflerime ulaştığım için çok mutluyum'
Burhan Akbudak: 'Bu takımın bir parçası olduğum ve hedeflerime ulaştığım için çok mutluyum'
A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
Avrupa’da haftanın maçlarına Türkler damga vurdu
Avrupa’da haftanın maçlarına Türkler damga vurdu
Çaykur Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Bursaspor’a PFDK’dan ceza
Bursaspor’a PFDK’dan ceza
Son Haberler
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak'
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir...
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan...
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 77'ye yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı...
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Yangını çay içerek izledi
Yangını çay içerek izledi
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel...
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı