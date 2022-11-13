MEDYA
13 Kasım 2022 - 20:24

Efsane 3'lü geri dönüyor! Bu habere Kurtlar Vadisi izleyenleri çok sevinecek! Başrol ismi adını tekrar yeni yapımda duyurdu

Bir zamanlarında efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin başrollerinde yer alan isimlerin yeni projeleri belli oldu. Kenan Coşkun'un Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden sonra yeni adresi açıklandı. Teşkilat-ı Mahsusa Trablus isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

MEDYA
13 Kasım 2022 - 20:24
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Efsane 3'lü geri dönüyor! Bu habere Kurtlar Vadisi izleyenleri çok sevinecek! Başrol ismi adını tekrar yeni yapımda duyurdu


Kurtlar Vadisi dizisinde Abdülhey Çoban rolüyle tanınan Kenan Çoban'ın yeni projesi belli oldu. Uzun süredir ekranlarda uzak hayatına devam eden Çoban, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. TRT ekranlarında yayınlanacak olan Teşkilat-ı Mahsusa Trablus yapımında yer alacak.

KENAN ÇOBAN'IN YENİ KARAKTERİ

Uzun süredir çalışmaların devam ettiği Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisi için oyuncular belli olmaya başlarken Kurtlar Vadisi'nin sevilen karakteri Abdülhey'de izleyici karşısına geçiyor.

KENAN ÇOBAN KİMDİR?



1975 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Çoban, 2003 yılından 2014 yılına kadar Kurtlar Vadisi serisinde Abdülhey karakterine hayat verdi. Dizide yer almadan önce setlerde içecek satan kişi karakterine bürünürken bir anda tanınır ve sevilen kişi haline geldi. 2014 yılında 6 bölüm devam eden Beyaz Karanfil dizisinde yer alırken devamında ise EDHO dizisinde Fahri karakterine hayat verdi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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