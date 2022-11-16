Başrol kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu'nun yer aldığı Arka Sokaklar dizisi bu yıl 17. sezonuyla ekrana geliyordu. Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan yapımda ise hiç görülmemiş bir kriz ortaya çıktı. Kanaldan ödeme almakta sorun yaşayan Yapım şirketi çözümü çekimlere ara vermekte buldu.
Dizi
16 Kasım 2022 - 13:08
Efsane dizi Arka Sokaklar'da büyük kriz! Yapım şirketi düğmeye bastı! Çekimler 45 gün durduruldu
Arka Sokaklar dizisinde ödeme krizi yaşanıyor! Yapımcı Türker İnanoğlu, dizinin çekimlerine 45 günlük ara verilmesi kararı aldı. Yayınlanmak için hazırda sadece 1 bölümü olan dizinin ilerleyen bölümleri için nasıl bir çözüm bulunacağı ise merak ediliyor. İşte, Efsane dizi Arka Sokaklar'da yaşanan krizle ilgili detaylar...
Dizi
16 Kasım 2022 - 13:08
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