Efsane dizi Arka Sokaklar'da büyük kriz! Yapım şirketi düğmeye bastı! Çekimler 45 gün durduruldu

ÇEKİMLER 45 GÜNLÜĞÜNE DURDURULDU

Başrol kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu'nun yer aldığı Arka Sokaklar dizisi bu yıl 17. sezonuyla ekrana geliyordu. Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan yapımda ise hiç görülmemiş bir kriz ortaya çıktı. Kanaldan ödeme almakta sorun yaşayan Yapım şirketi çözümü çekimlere ara vermekte buldu.Erler Film sahipleri, Kanal D'den ödeme alamadıklarından dolayı çekimlere ara verdikleri haberini yalanladı. Söz konusu kararı yapımcı Türker İnanoğlu'nun verdiği belirtildi. 10. sezonunda da aynı şekilde çekimlerini durduran dizinin şuan hazırda yalnızca 1 bölümü bulunuyor.Stokta bulunan 1 bölüm yayınlandıktan sonra kanalın ne yapacağı ise merak ediliyor. Ayrıca, diziden ayrılmayı isteyen birçok oyuncunun olduğu da konuşulanlar arasında.