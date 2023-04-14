Dizi
14 Nisan 2023 - 15:57

Efsane dizi Yaprak Dökümü geri döndü! Dizisinin yayın tarifi belli oldu

Bir zamanların efsane dizisi Yaprak Dökümü izleyicisine müjdeli haber geldi. yıllar önce yayınlanan ve hayran kitlesiyle göz dolduran Yaprak Dökümü'nün tekrar başlayacağı haberi verildi. Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Yaprak Dökümü için yayın tarifi belli oldu.

Dizi
14 Nisan 2023 - 15:57
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Efsane dizi Yaprak Dökümü geri döndü! Dizisinin yayın tarifi belli oldu


Popüler dizi olan Yaprak Dökümü üzerinden yıllar geçse de günümüzde hala ilgi görürken alınan karar üzerine tekrardan ekranlara döneceği konuşulmaya başlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve akıcı hikayesiyle dikkat çeken Yaprak Dökümü Kanal D ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Yaprak Dökümü ne zaman başlıyor? Yaprak Dökümü saat kaçta? İşte tüm detaylar haberimizde.

yaprak dökümü

YAPRAK DÖKÜMÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından olan Yaprak Dökümü üzerinden yıllarda geçse popüler hale gelirken dizi tekrar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ali Rıza Bey ve ailesinin dramatik hikayesi her gün saat 11.00'da Kanal D ekranlarında yer alacak. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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