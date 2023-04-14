Efsane dizi Yaprak Dökümü geri döndü! Dizisinin yayın tarifi belli oldu







YAPRAK DÖKÜMÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR?







Popüler dizi olan Yaprak Dökümü üzerinden yıllar geçse de günümüzde hala ilgi görürken alınan karar üzerine tekrardan ekranlara döneceği konuşulmaya başlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve akıcı hikayesiyle dikkat çeken Yaprak Dökümü Kanal D ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Yaprak Dökümü ne zaman başlıyor? Yaprak Dökümü saat kaçta? İşte tüm detaylar haberimizde.Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından olan Yaprak Dökümü üzerinden yıllarda geçse popüler hale gelirken dizi tekrar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ali Rıza Bey ve ailesinin dramatik hikayesi her gün saat 11.00'da Kanal D ekranlarında yer alacak.