Efsane elektrikli modeli ile yollara çıkacak! Renault Toros 2023 fiyatı ile de büyüleyecek

RENAULT TOROS YAKINDA PİYASAYA SÜRÜLECEK!













DİĞER MODELLERİ DE GÖZDE

Türkiye’de en çok kullanılan araba markalarından olan Renoult’un Toros modeli bu seferde elektrikli olarak çıkıyor. Elektirikli araçlara olan ilgi her geçen gün artarken Renault Toros’u elektrikli olarak üretecek. Elektrikli araçlardan biri olan Zoe ile piyasayı kasıp kavuran Renault şimdi de Toros ile piyasayı altı üst edecek.Elektrikli araçlara yatırım konusunda her araba markası çalışmalarını giderek artırıyor. Binek araçlar artık elektrikli olarak piyasaya sürülecek. Bu konuda Renault ta önemli adımlar attı. Elektirikli araçlar piyasasında R5, R9 ve R12 otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip.Klasik hale gelen araçları elektrikli araçlara çeviren Renault Klasikleşen modellerini elektrikli motor seçeneği ile donatarak tekrardan satışa sunan Renault, şu anlarda birkaç farklı model üzerinde çalışmalar yürütüyor. Renault'un çalıştığı modeller arasında R2, R9 ve R12 bulunuyor. Fransız otomotivinin devi konumundaki Renault elektrik konumundaki araçlarını piyasaya sürme aşamasında. Zoe modeli konusunda düşünceleri olduğu ifade edilen markanın Zoe yi yakın zamanda Zoe yi rafa kaldıracağı ifade ediliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Zoe modelinin yerini Renault Toros’un alması planlanıyor. Renault, Toros un kendisi kadar fiyatları da en çok merak edilen konulardan biri olarak güncelliğini konuyor. Bir çok kişi elektrikli olarak üretilen Renault Toros’un fiyatını da merak ediyor. Edinilen bilgilere göre önerilen satış fiyatının 600 bin lira ve üzerinden fiyatlanması bekleniyor.Renault’un sadece Toros’u değil diğer modelleri de en çok merak edilenler arasında… Ticari ürün modeli ile de önemli bir yere sahip olan Renault un tüm sürümler farklı bir işleve sahip. 5+1 Grand Confort 6 m3 2.0 Blue dCi 150 bg D-Full : 647 bin TL'den 709 bin TL'ye çıktı.. 5+1 Grand Confort 6 m3 2.0 Blue dCi EDC 170 bg D-Full :705 bin TL'den 778 bin 900 TL'ye çıktı 8+1 Grand Confort 6 m3 2.0 Blue dCi EDC 170 bg D-Full : 758 bin TL'den 838 bin TL'ye çıktı.