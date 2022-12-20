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20 Aralık 2022 - 20:06

Efsane golcü Pippo Inzaghi'nin ilginç sakatlanma anısı...

Geçtiğimiz günlerde röportaj veren İtalyan futbolunun önemli 9 numaralarından Pippo Inzaghi, yaşadığı garip sakatlık anısını anlattı. Olayın diğer kahramanı kardeşi Simone'den başkası değil.

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20 Aralık 2022 - 20:06
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Efsane golcü Pippo Inzaghi'nin ilginç sakatlanma anısı...


Flippo Inzaghi, yaşadığı enteras sakatlığı şöyle anlattı: 

 



"Bir keresinde Simone'yle evin tavan arasında oynarken ayak tarağımı kırdım. Birbirimizin yanından çoraptan topu sürerek geçerdik. Kaleler; şömine ve banyoydu. Tam fake atarken ayağımdan çatlama sesi geldi..."

Muhabirin "Çocuk muydunuz?" sorusuna cevap olarak Flippo Inzaghi şu cevabı verdi:

"Hayır, Piacenza'da oynuyordum o dönem."

 

Inzaghi, 18-22 yaşları arasında Piacenza'da oynamıştı. Sonrasında Parma'ya transfer olmuştu. Şu anda Reggiana'nın teknik patronu olan Flippo Inzaghi, bir dönem İtalya'nın en önemli golcülerindendi. Küçük kardeşi Simone Inzaghi'ye nazaran daha iyi futbolculuk kariyeri vardı. Zira kendisinden 3 yaş küçük Simone, abisinden dört sene önce emekli olmuştu. Flippo ise 39 yaşında Milan'da kariyerine son noktayı koymuştu.

Menajerlik kariyerlerinde ise durum tam tersine döndü. Emekliliğinin hemen ardından Milan'ın alt yaş takımlarını çalıştıran abi Inzaghi, bir türlü dikiş tutturamamış ve son dönemde İtalya'nın en gezgin teknik direktörlerinden oldu. Geçen sezon Brescia'yı çalıştıran Flippo, bu sene başında Reggiana'nın başına geçti.

Simone ise abisinin aksine sadece iki takımda çalıştı. 2016 yılında kapısından içeri girdiği Lazio'dan 2021 yılında Inter Milan'a gitmek için ayrıldı. Milan'da ilk sezonuda ezeli rakibi AC Milan'a şampiyonluk verse de geçen seneyi iki kupayla kapadı: İtalya Süper Kupası & İtalya Kupası.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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