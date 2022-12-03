Geri dönmesi heyecanla beklenen programdan beklenen haber geldi. 2015 yılında yayınlandığı dönem büyük bir kitleye ulaşan fenomen programın geri dönmesi seyirciler tarafından heyecanla bekleniyordu. Yapım sessiz kalmadı programı digital yayın hayatıyla tekrar ekranlara geri dönüyor.
MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 12:55
Efsane program geri dönüyor… Kısmetse Olur:Aşkın Gücü programından ilk fragman geldi
Yayınlandığı döneme damga vuran efsane program yeniden başlayacağını duyurdu..
MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 12:55
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