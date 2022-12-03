MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 12:55

Efsane program geri dönüyor… Kısmetse Olur:Aşkın Gücü programından ilk fragman geldi

Yayınlandığı döneme damga vuran efsane program yeniden başlayacağını duyurdu..

MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 12:55
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Efsane program geri dönüyor… Kısmetse Olur:Aşkın Gücü programından ilk fragman geldi


Geri dönmesi heyecanla beklenen programdan beklenen haber geldi. 2015 yılında yayınlandığı dönem büyük bir kitleye ulaşan fenomen programın geri dönmesi seyirciler tarafından heyecanla bekleniyordu. Yapım sessiz kalmadı programı digital yayın hayatıyla tekrar ekranlara geri dönüyor. kısmetse olur

Sunucu değişikliği 

Yayınlandığı 2 yıl boyunca Seda Akgül’ün sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur 7 kadın ve 7 erkek yarışmacıyla ekranlardaydı. Yeni yayın süresinde ünlü sunucu Öykü Serter oldu. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla YouTube üzerinden yayınlanacak olan formatta bu kez 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı olacak. Yeni sezonun ilk fragmanı şimdiden sosyal medyada gündem oldu…kısmetse olur



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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