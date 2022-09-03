Efsane raket Serena Williams tenis kariyerini sonlandırdı!







30 Bin Seyirci İzledi







Maç Sonunda Gözyaşlarını Tutamadı

“Çocukken Onu İzlediğimi Hatırlıyorum”

Başarılı Bir Kariyer! Rekoru Kıramadan Veda Etti

Serena Wıllıams'ın Hikayesi

Kariyerinin son turnuvası olan Amerika Açık'ın ilk turunda Danka Kvinic'i 6-3'lük iki sette 2-0 mağlup etti ve dünya 2 numarası Anett Kontaveit'i 7-6, 2-6 ve 6-2 setler sonucu mağlup etti. Üçüncü turda 2-1'lik skorla mağlup olan Serena Williams veda etti. 40 yaşındaki Amerikalı tenisçi, Avustralyalı Ajla Tomljanovic'e 3. tur maçında 7-5, 6-7 set, 6-1'lik setlerle 2-1 yenilerek turnuvadan elenerek tenis kariyerine son verdi.Dünyanın en büyük tenis stadyumu Arthur Ashe'de oynanan Serena Williams maçı, ilk iki devrede olduğu gibi 30.000 kişi tarafından canlı izlendi. Kariyerinin 1014. ve son maçını oynayan Serena Williams, maç sırasında ve sonunda ayakta alkışlandı.1999 senesinde ilk Grand Slamini kazandığı Amerika Açık’ta tenis kariyerine son veren Williams, mücadele sonrasında röportajda gözyaşlarına hakim olamadı. Serena Williams; “Bugün burada ve yıllardır yanımda olan herkese teşekkür ederim. Her şey anne ve babamla başladı. Onlara minnettarım. Baba, biliyorum ki şu anda beni izliyorsun. Teşekkürler. Sanırım bunlar mutluluk gözyaşları, yani umarım öyledir. Venus olmasaydı Serena olmazdı. Bugün burada olmamın tek ve en önemli sebebi Venus Williams’tır. Teşekkürler Venuz. Hepinize teşekkürler. Hayatımda yaşadığım en güzel süreçti.” İfadelerine yer verdi.Serena Williams’ı turnuvadan eleyen Ajla Tomljanovic ise karşılaşma sonrasında; “Serena’nın bu Spor için yaptıkları inanılmaz. Daha önce hiç karşılaşmamıştık, bırakacağını öğrendiğimde onunla oynayamamış olmaktan dolayı üzülmüştüm ama bu maçla bu ayrıcalığa eriştim. Küçük bir çocukken onun finaller oynayıp kazanmasını izlediğimi hatırlıyorum. Serena’yı en az sizin sevdiğiniz kadar seviyorum. Benim için ve tenis için yaptıkları inanılmaz. Çocukluğumda onu tüm o finallerde izlerken, onunla kariyerinin son maçında oynayacağımı hiç düşünmemiştim. Bu benim için de gerçek üstü bir an. Beni yeneceğini düşünmüştüm. O Serena. Son puana kadar kazanma şansının olduğunu ve kim bilir kaç maç puanına ihtiyacım olacağını biliyordum, o böyle biri. Bence çocuklar için hayal kurmanın vücut bulmuş hali Serena. Tüm kalbimle ona teşekkür ederim. O tüm zamanların en iyisi. Nokta.” İfadelerine yer verdi.Evli ve tenisten emekli bir çocuk annesi olan 40 yaşındaki Serena Williams, 1995 yılında başladığı profesyonel tenis kariyerinde büyük başarılara imza attı. Grand Slam zaferleri, Williams 4 Olimpiyat altın madalyası (1 tekler, 3 çiftler) ve 73 tekler şampiyonluğu kazandı. Katıldığı 39 Grand Slam'den 23'ünü kazanan Serena Williams, defalarca Margaret Court'un 24 slamlik rekorunu kırmaya çalıştı, ancak başarısız oldu.14 yaşında çıkış yapan, 18 yaşında Avustralya Açık'ta ilk Grand Slam'ini kazanan ve 19 yaşında dünya sıralamasında ilk 10'a girmeyi başaran Williams, 23 Grand Slam şampiyonluğuna sahip ve çift kadınlarda üç ve tek bayanlarda bir altın madalya kazandı. Williams'ın 1999 ABD Açık'ta başladığı şampiyonluk yolculuğu sıradan görünse de, arkasındaki anlam çok büyük.