





2023 TOFAŞ ŞAHİN MODELİ TÜRKİYE'YE GELDİ







Efsane yollara geri döndü! 2023 model Tofaş Şahin'in fiyatı dudak uçuklattı: Görenin gözleri kamaşıyor! 2023 yılının ilk sürprizi yaşandı. Tofaş Şahin modeli alıcıları ile buluştu. 2023 Tofaş'ın Şahin modelinin fiyatları ne kadar oldu? Güncel fiyatları haberimizde olacak. İşte 2023 model Tofaş'ın Türkiye'deki yeni fiyatı ve modeli. Tüm detaylar haberimizde olacak... İşte detaylar...Araba tutkunlarına güzel bir haberimiz var. Araba almakta zorlanan araba tutkunları için bu sene fırsatlar ve fiyatlar iyi yönde ilerliyor. Alıcılar için 2023 yılı yeni fiyatlar açıklanmaya başlandı. Şimdi de araba tutkunları için 2023 Tofaş'ın Şahin modeli haberimizde açıklanacak. Araba almak isterken hem fiyatına hem de kalitesine bakmakta olan alıcılar için müthiş bir fırsat olan bu modelin Türkiye'deki fiyatları da belli oldu. Bu model Türkiye'deki efsane modeller arasında bulunmakta. Bir zamanlar en çok satanlar listesindeydi. Şimdi ikinci el pazarında olan bu modelleri alabilmek mümkün. Peki nasıl? Alıcıların en çok merak ettiğpi konuların başında geliyor. İşte bu modele ve fiyata ilişkin ayrıntılar...Ocak ayı içinde ilk satışları başlayan modelin fiyatları da çok uygun. Efsane ve yeni düzenlenen modelleri ile alıcılar ile buluşacak. Herkesin merak ettiği ise eski sürümünün devam edip etmeyeceği. Ancak güncellenmiş yeni modeli ile hem göze hem de cebe hitap edecek. Şimdi fiyat listesi ve ürünün güncellenmiş görüntüsünü sizlerle paylaşıyoruz.Şu an 2023 modeli Holland Docc Türkiye’de satışa çıktı. Fakat Etiyopya'dan alınarak Türkiye'ye getirilme durumu var. Nakliye vs. masrafları hariç olmak üzere 2023 model TOFAŞ Şahin'in şuanki fiyatı 250 bin TL dolaylarında olacak. Bu fiyatın uygunluğunun sebebi ise 20 yıl önceki hali ile aynı durumda olması. Sadece yenilenmiş haliyle satıldığı için de fiyatı da bu kadar uygun. Özellikleri aynı fakat yenilenmiş olarak alıcıları ile buluşacak.