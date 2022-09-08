Ege Bölgesi adeta yeniden yaratılıyor! Başka Köy Milas projesi ile satışlar başladı! 500 bin TL'ye ortaklık fırsatı







Başka Köy Milas atölyesi







Başka Köy Milas proje fiyatı

Ege bölgesinde 1 yıl boyunca devam edecek Başka Köy Milas projesi Muğla şehrini yeşilliğe boğmaya başladı. Adından da anlaşıldığı üzere Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleşen projede 1 milyon 400 bin metrekarelik alan üzerine inşalar başladı. Son dönemlerin gündeminde yer alan Başka Köy Milas projesi her şeyden uzak bir şekilde inşa edilmektedir. Başka Köy Milas projesinde 507 bin metrekarelik tarım alanı ve 21 bin metrekarelik bir alana yayılmış tarım gıda işletme atölyeleri yer alıyor. Projede 1dönüm ve 15 dönüm arasında değişen yaşam alanları bulunuyor. Bahsi geçen projede 7,5 dönümlük üzüm bağı, 30 dönümlük karadut bahçesi, 27 dönümlük nar bahçesi, 22 dönümlük portakal bahçesi ve 16 dönümlük limon bahçesi yer alıyor.-Makarna & Ekmek Atölyesi -Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi -Zeytinyağı Soğuk Sıkım Atölyesi -Meyve & Sebze Kurutma Atölyesi -Süt ve Süt Ürünleri Atölyesi -Salça Üretimi AtölyesiBirçok kişinin katılım sağladığı adı geçen projede 1 dönümlük arsa fiyatlarının 500 bin TL üzerinden belirlendiği açıklandı. 500 bin TL'ye sahip olan ve yatırım yapmak isteyenler bu proje üzerinden arsa satın alabilecektir.