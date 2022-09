Ege'nin Kayak Merkezine 5 Yıldızlı Tesis

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale'nin ardından şehrin ikinci beyaz cenneti olan Denizli Kayak Merkezi'nde başladığı sosyal tesisi tamamlama aşamasına getirdi. Yeni sezonda hizmet verecek tesiste incelemede bulunan Başkan Zolan, “Kayak merkezimiz bu kış gelen misafirlerimize daha konforlu hizmet verecek” dedi.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin alternatif turizm kaynaklarından daha sık yararlanması hedefiyle hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi'nde tamamlanma aşamasına getirilen yeni sosyal tesis inşaatında incelemede bulundu. Başkan Zolan'a Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni ve beraberindekiler eşlik etti. Başta Denizli ve Ege olmak suretiyle her yıl yurtiçi ve yurtdışından gelen kayak severleri ağırlayan Denizli Kayak Merkezi'nde artan ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapımına başlanan 4 katlı yeni sosyal tesiste incelemede bulunan Başkan Zolan, tesisin gelecek kış hizmet vereceğini müjdeledi. Denizli'ye kazandırdıkları kayak merkezinin hizmete girdiği ilk günden beri yoğun ilgi gördüğünü anlatan Başkan Zolan, “Ayrıca burası Ege'nin kayak merkezi. Komşu illerimizden de yoğun ziyaret oldu” dedi.Kar kalitesi çok üst seviyedeTesisteki kar kalitesinin çok üst seviyede olduğunu, kayakseverlerden çok olumlu tepki aldıklarını anlatan Başkan Zolan, her yıl kayak merkezine talebin arttığını, bu amaçla daha önceden yaptıkları sosyal tesisin yetersiz hale geldiğini belirterek, “Mimarisiyle, konforuyla, kullanım alanıyla buraya gelen insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak standartta yeni bir sosyal tesisin yapılması gerekiyordu. Yeni sosyal tesisimiz için çalışmaya başladık ve çok harika bir proje ortaya çıktı. Yoğun bir çalışmayla çok şükür inşaatın sonuna geldik. Önümüzdeki kış, yeni kayak sezonunda inşallah kayakseverleri burada misafir edeceğiz. Konuklarımızı konforlu bir şekilde ağırlayacağız. Ben şimdiden sosyal tesisimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.“Hizmet kalitesini gün geçtikçe artırıyoruz”Denizli Kayak Merkezi'nin yol sorununu geçen yaz yoğun bir çalışmayla çözdüklerini, sıcak asfalt döşedikleri güzergahtaki riskli noktalara da çelik bariyer döşeyerek ulaşım güvenliğini ve konforunu sağladıklarını hatırlatan Başkan Zolan, şunları söyledi: “Şimdi, yeni sosyal tesisimizle bu konforu artırıyoruz. İnsanlarımız burada yeme, içme, dinlenme gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Kayak merkezimiz bu kış gelen misafirlerimize daha konforlu hizmet verecek. Ben bugüne kadar kayak merkezimizi ziyaret eden misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yayın döneminde Denizli Kayak Merkezi ayrı bir güzellikte, ayrı bir konforda insanlarımıza hizmet verecek. Ege'de kayak merkezinin olması çok çok uç bir nokta. Tüm imkanları zorlayarak bu kayak merkezimizi inşa ettik. Hizmet kalitesini gün geçtikçe artırıyoruz.”Denizli Kayak MerkeziDenizli Kayak Merkezi, kent merkezine 75 km uzaklıktaki Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi sınırları içinde bulunan 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da bulunuyor. Dünya standartlarında hizmet veren tesiste toplam 13 kilometre uzunluğunda 9 adet pist yer almakta. Amatör ve profesyonel kayakçılar ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her şekilde imkanı ve pistleri barındıran tesiste saate 2 bin 500 kişiyi taşıyabilecek kapasitede 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant hizmet veriyor. Denizli Kayak Merkezi, topoğrafik yapısı ve Alplere özgü kar kalitesi ile kayak ve snowboard yapmak için büyük avantaj sağlıyor.Yeni sosyal tesis özellikleri1350 m2'lik alana oturan günübirlik tesis bodrum, zemin, birinci ve asma kat olmak suretiyle 4 kattan oluşmakta ve toplam kat alanı 3850 m2'dir. Yapıya bodrum kat, zemin kat ve 1. kattan girişler bulunmaktadır. Bodrum katta teknik hacimler, sığınak, depolar, bebek bakım odası ve bay, bayan mescitleri bulunmaktadır. Katlar arasındaki sirkülasyonu iki adet merdiven ve asansörlerle sağlanmaktadır. Zemin katta yapının iki yan cephesinden de girilebilmektedir. Kayak kiralama (600m2), soyunma odaları, bay/bayan tuvaletleri gibi yoğun kullanım alanları ve revir bu katta bulunmaktadır. Yapının birinci katında telesiyejlere bakan 140 m2 giriş terası ve balkona sahip 600 m2'lik bir kafeterya bulunmaktadır. Kafeteryanın hizmet vereceği bu açık alanlar yapının çatı formu altında korunaklı mekânlardır. Aynı zamanda bu katta kafeteryaya hizmet verecek 180 m2lik geniş bir mutfak mevcuttur. İçerisinde asma katında bulunduğu kafeterya mekânı, 5 m ile 12 m yüksekliğinde değişken çatı duvar formdan oluşmakta olup yapı kabuğunda açılan geniş pencereler ile dışarıdaki manzaranın içeride de hissedilmesi önemsenmiştir. Yapının son katı olan asma katta farklı büyüklüklerde 3 adet çocuk oyun alanları ve daha düşük kullanıma imkân tanıyan tuvaletler yer almaktadır. 600 M2 olan çocuk oyun alanı kafeteryanın içerisini görebilmektedir. Kafeterya ve çocuk oyun alanında 2 adet şömine köşesi yapılarak mekânlar içerisinde farklı deneyimsel alanlar yaratılmak istenmiştir. Yaklaşık %50 çatı eğiminden oluşan yapı kabuğunda titanyum çatı/cephe kaplaması kullanılarak hem sert iklim koşullarına karşı yapının dayanıklılığı arttırılmış bununla birlikte görsel bir zenginlik kazandırılmıştır. Çatının birçok noktasında kar tutucular yapılmış ve yapı girişlerinde kullanıcıların kaymasına, karın donmasına engel olacak dış zemin döşeme altına elektrik hattı döşenmiştir.