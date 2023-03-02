Eğer bu yaşta hamile kalıp çocuk doğurduysanız tehlike büyük! Uzmanlar uyarı yüzde 50 artırıyor







Kalp Krizi ve İnme Riskini Artıran Faktörler

Kadınlar Risk Faktörlerinin Farkında Olmalı ve Yakından Takip Edilmeli











Hamilelik Sırasındaki Kısa Süreli Değişiklikler Kalp Krizi ve İnme Riskine Katkıda Bulunabilir

Araştırmacılar, hamilelik sırasında vücutta meydana gelen kilo alımı ve insülin direnci gibi kısa vadeli değişikliklerin kalp krizi ve felç riskinin artmasına neden olduğu düşünülüyor. Hamilelik sırasında gestasyonel diyabet geliştiren kadınlar da daha yüksek risk altında olabilir. Çoğul gebelikler yoluyla bu değişikliklere tekrar tekrar maruz kalmak, özellikle tersine çevirmek için aktif motivasyon gerektiren kilo alımı gibi faktörler için riski daha da artırır. Daha Fazla Çocuk Sahibi Olmak Daha Yüksek Kalp Yetmezliği ve İnme Riskiyle Bağlantılı

Hamilelik, anne adayları için heyecan ve stres dolu bir dönem. Anne adayları kendilerinin ve bebeklerinin sağlığını korumak için sıklıkla yaşam tarzlarında değişiklikler yapar. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma, belirli bir yaşta hamile kalan kadınların çok daha yüksek kalp krizi ve felç riskiyle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.Kalp krizi ve inme riskinin sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, stres ve genetik gibi çeşitli faktörlerden etkilendiği bilinir. Bununla birlikte, gebe kalma yaşının da kalp hastalığı ve inme riskinde önemli bir faktör olduğu ortaya çıktı.Yüz binden fazla kadının verilerini takip eden araştırmacılara göre, doktorlar belirli bir yaşta hamile kalan kadınlarda kalp krizi ve inme risk faktörlerini yakından izlemeli ve gerektiğinde müdahale etmeli. Kadınlar genellikle düşük kardiyovasküler hastalık riski altında olarak yanlış tanımlanmakta, bu da tanıda gecikmelere ve erkeklere göre daha az hedefe yönelik tedaviye yol açıyor.Önceki araştırmalar yüksek tansiyon, kolesterol, diyabet, sigara ve obezitenin kalp krizi ve inme için bilinen risk faktörleri olduğunu gösterdi. Ancak çok sayıda çocuk sahibi olmanın ya da erken yaşta çocuk sahibi olmanın kalbi nasıl etkilediği konusunda çok az araştırma yapıldı. Dr. Maddalena Ardissino'nun Journal of the American Heart Association'da yayımlanan araştırması, çok çocuk sahibi olmanın kalp yetmezliği riskini %90 oranında artırdığını ve felç olasılığını 2 katına çıkardığını ortaya koydu.