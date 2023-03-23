YAŞAM
23 Mart 2023 - 12:15

Eğer çayı böyle içiyorsanız Canan Karatay size çok kızacak! Meğer yıllardır en büyük hatayı orada yapıyormuşuz

Çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çeken Canan Karatay, çayın yanlış tüketilmesinin vücuda zararlı olduğunu açıkladı. Doğru tüketiminde ise adeta vücuda ilaç olan çayın limonlu içilmesini tavsiye etti. İşte limonlu çayın mucizevi etkileri...

YAŞAM
23 Mart 2023 - 12:15
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Eğer çayı böyle içiyorsanız Canan Karatay size çok kızacak! Meğer yıllardır en büyük hatayı orada yapıyormuşuz
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Canan Karatay, son açıklamasında çayın yanlış tüketilmesinin vücuda zararlı olabileceğini belirtti. Yüksek miktarda kafein içeren çayın yanlış tüketimine bağlı olarak kan depolarını azaltabileceği uyarısında bulundu. Ancak doğru şekilde tüketildiğinde çayın vücuda birçok faydası olduğunu vurguladı. Özellikle demir eksikliği olan kişilerin limonlu çay gibi demir depolarını artıran çayları bolca tüketmesi gerektiğini söyledi.

MUCİZEVİ LİMONLU ÇAY NEYE İYİ GELİR?

çay



Limonlu çayın da birçok faydası olduğunu belirten Karatay, C vitamini bakımından zengin olan limonun demir depolarını artırarak vücudun ihtiyacı olan eksikliklerini giderdiğini ifade etti. Limonlu çayın ayrıca sindirim sistemi sağlığına da fayda sağladığını, hazımsızlık, ağız kokusu, bağırsak spazmı ve idrar enfeksiyonuna iyi geldiğini söyledi. Günde en az 2 bardak limonlu çay tüketmenin vücuttaki virüs ve bakterileri azaltabileceğini belirten Karatay, yapılan araştırmalarda limonlu çayın kandaki şeker miktarını dengeleyerek obeziteyi de önlediği bilinmektedir.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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