Eğer tansiyon ve diyabetle savaşıyorsanız çözümü burada! Her gün tüketenler bir daha doktor yüzü görmüyor













En korkulan hastalıklardan biri olan kanser, ihmal edildiği takdirde yaşamı tehdit ediyor. Araştırmalar, gıdaların kanser riskini neredeyse azalttığını göstermiştir. Bu nedenle düzenli tüketildiğinde vücudu güçlendiren ve kansere karşı koruyan besinleri sıklıkla yemelisiniz. Uzmanlar, iki ay boyunca düzenli tüketildiği takdirde kansere karşı koruyan besinleri sıraladı. İşte kanser riskinizi tersine çevirecek en sağlıklı besinler...CNN Türkiye haberine göre; Pazı, en iyi bilinen antioksidanlardan ikisini içerir: siringik asit ve kaempferol. Karbonhidratları ilk önce basit şekerlere dönüştüren enzimi inhibe ederek kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Diğer hücreleri kansere neden olan toksinlerden korur, iltihaplanmayı azaltır, kalp hastalığı, diyabet ve diğer kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır.Sandviçleriniz veya dürümleriniz için pazı seçerek, kalori alımımızı korurken antioksidan alımımızı artırmış oluyoruz. Mangold'un da tekniği olmalı. Soğuyunca yapraklarını sapından kesin, bir sandviçi kinoa, kahverengi pirinç, keçi peyniri, ızgara tavuk, tatlı patates, domates ve diğer sebzelerle veya sarımsak ve zeytinyağı ile kahverengi pazıyla doldurun. Yaprakları, kuş üzümü, çam fıstığını ekleyin, birkaç dakika pişirin ve servis yapın. Sarımsak; 33 farklı kükürt bileşiği, 17 farklı amino asit, flavonoidler, çinko, magnezyum, kalsiyum, A vitamini, B vitamini ve C içerir. Sarımsak, içerdiği antioksidanlar ile sigara, kirli hava ve çeşitli kimyasalların zararlı etkilerinin vücuttan atılmasına yardımcı olur. vücutta biriken toksinleri vücuttan uzaklaştırır. Ayrıca kandaki yağ içeriğini azaltan, kanın pıhtılaşmasını önleyen, kan basıncını düşüren ve kan damarlarını koruyan antioksidan, antimikrobiyal, antiviral ve antiparaziter bir maddedir.Son araştırmalar sarımsağın genleri etkilediğini göstermiştir. Bu özelliği sayesinde epigenetik bir gıda olan sarımsak, DNA dizisindeki hücrelerin yok edilmesini engelleyerek yaşlanmayı yavaşlatır. Doğadaki stres, üzüntü ve hareketsizlik hücre yıkımını artırır. Sarımsak tüketerek bu yıkım azaltılır. Brokoli, başta A ve C vitaminleri olmak üzere birçok vitaminin yanı sıra bol miktarda lif, potasyum ve kalsiyum içerir. Bünyesinde bulunan sülforafan fitokimyasalları sayesinde yüksek kan şekerinin neden olduğu kan damarlarında ve doku hasarlarında meydana gelen hasarları azaltabilir. Ayrıca diyabetin yol açtığı hasarın azaltılmasında da oldukça etkilidir. Göz sağlığı için önemli olan lutein ve zeaksantin açısından zengindir. Brokoli'nin maküler dejenerasyon ve katarakt gibi göz hastalıkları üzerinde olumlu etkisi olabileceğini gösteren araştırmalar var. Bu içerik diyabetin ileri evrelerinde göz hasarını azaltmak için oldukça faydalı hale getirir.Brokolinizden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, hafifçe buharda pişirin. Bu sebzeden maksimum fayda sağlamak için çiğ olarak tercih edilebilir. Karalahana, diğer kanser önleyici yapraklı sebzeler gibi mide asidini en iyi bağlayan Karadeniz'de yetiştirilen en yaygın sebzedir. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve kansere karşı korur. Ayrıca vücudu toksinlerden korumaya yardımcı olan besleyici fitokimyasallar içerir. Yemeden önce kaynatılarak sarımsak ve limon suyu ile içilmelidir. Kas oluşturmaya ve tansiyonu düşürmeye yardımcı olan potasyum açısından zengin Çin lahanasını bulmak bizim için kolaydır. Bu mucizevi sebzeyi soframıza almalıyız.Ayrıca, beyaz kan hücrelerinin aktivitesini artırarak vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan ve toksinlerin atılmasına yardımcı olan çok miktarda A vitamini içerir. Susam yağı tavuk ve sebzelerle karıştırılabilir. Glukozinolat, kaempferol gibi kanser önleyici bileşikler içeren, kalp hastalığı riskini azaltan, kan şekerini düşüren, kemikleri güçlendiren ve iltihaplanmayı önleyen en önemli sebzelerden biridir. Lahana sebzelerin kralıdır. Göz hastalıklarını önleyen antioksidanlar lutein ve zeaksantin içerdiği için çok önemlidir. Lahanayı zeytinyağında yemeklik doğranmış soğanı kavurup içine sebzeleri ekleyerek haşlamak en sağlıklı yemek hazırlama yöntemidir.