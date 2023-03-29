EĞİTİM
29 Mart 2023 - 20:29

Eğitim sisteminde yeni model! Öğrenciler sevinecek veliler üzülecek! 4 gün okul 3 gün tatil modeli geliyor

4 Gün okul, 3 gün tatil modeli uygulanacak... Eğitim sistemi, yakında resmi olarak uygulanmaya başlanacak olan 4 gün okul 3 gün tatil modeliyle birlikte önemli değişikliklerden geçiyor. Avrupa'daki pek çok ülke bu modeli kamu kurumlarında uyguluyor.

EĞİTİM
29 Mart 2023 - 20:29
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Eğitim sisteminde yeni model! Öğrenciler sevinecek veliler üzülecek! 4 gün okul 3 gün tatil modeli geliyor
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Eğitim sistemi, yakında resmi olarak uygulanmaya başlanacak olan 4 gün okul 3 gün tatil modeliyle birlikte önemli değişikliklerden geçiyor. Avrupa'daki pek çok ülke bu modeli kamu kurumlarında uyguluyor. Türkiye'de ise 4 gün çalışma 3 gün tatil modeli büyük işletmelerde pilot olarak uygulandı ve şimdi de okullar için düşünülüyor.

 

Daha İyi Sosyalleşme için Tatil Sürelerinin Uzatılması



Günümüzde sosyalleşme, çocuk eğitiminin en önemli parçalarından biri. Bu yönü daha işlevsel hale getirmek için öğrencilerin tatil sürelerinin uzatılması öneriliyor.

4 Gün okul, 3 gün tatil modeli

Finlandiya Örneğinin Takip Edilmesi

Dünyanın en kaliteli eğitimini vermesiyle bilinen Finlandiya, 4 gün eğitim 3 gün tatil modelini resmileştirmek için çalışmalara başladı. Bu model yeni eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olacak. Birçok Avrupa ülkesinin eğitim sistemi için Finlandiya'yı örnek alması nedeniyle bu uygulamanın Avrupa'da hızla yayılması bekleniyor.

Türkiye için etkileri

Türkiye'nin bu modeli benimsemesi, mevcut 5 günlük eğitim ve 2 günlük tatil sisteminden önemli bir değişime yol açacak. Şu anda öğrenciler bu tatil günlerini ek derslere katılmak için kullanmakta ve bu da genel gelişimlerini engellemektedir. Dolayısıyla, 4 gün okul 3 gün tatil modelinin uygulanması Türkiye'deki eğitim sisteminin iyileştirilmesine yönelik olumlu bir adım olabilir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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