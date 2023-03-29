Eğitim sisteminde yeni model! Öğrenciler sevinecek veliler üzülecek! 4 gün okul 3 gün tatil modeli geliyor







Daha İyi Sosyalleşme için Tatil Sürelerinin Uzatılması







Finlandiya Örneğinin Takip Edilmesi

Türkiye için etkileri

Eğitim sistemi, yakında resmi olarak uygulanmaya başlanacak olan 4 gün okul 3 gün tatil modeliyle birlikte önemli değişikliklerden geçiyor. Avrupa'daki pek çok ülke bu modeli kamu kurumlarında uyguluyor. Türkiye'de ise 4 gün çalışma 3 gün tatil modeli büyük işletmelerde pilot olarak uygulandı ve şimdi de okullar için düşünülüyor.Günümüzde sosyalleşme, çocuk eğitiminin en önemli parçalarından biri. Bu yönü daha işlevsel hale getirmek için öğrencilerin tatil sürelerinin uzatılması öneriliyor.Dünyanın en kaliteli eğitimini vermesiyle bilinen Finlandiya, 4 gün eğitim 3 gün tatil modelini resmileştirmek için çalışmalara başladı. Bu model yeni eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olacak. Birçok Avrupa ülkesinin eğitim sistemi için Finlandiya'yı örnek alması nedeniyle bu uygulamanın Avrupa'da hızla yayılması bekleniyor.Türkiye'nin bu modeli benimsemesi, mevcut 5 günlük eğitim ve 2 günlük tatil sisteminden önemli bir değişime yol açacak. Şu anda öğrenciler bu tatil günlerini ek derslere katılmak için kullanmakta ve bu da genel gelişimlerini engellemektedir. Dolayısıyla, 4 gün okul 3 gün tatil modelinin uygulanması Türkiye'deki eğitim sisteminin iyileştirilmesine yönelik olumlu bir adım olabilir.