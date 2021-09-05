2021-2022 Eğitim öğretim yılı koronavirüs hastalığının gölgesinde haftanın 5 günü yüz yüze olacak şekilde yarından itibaren başlıyor.

18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen yarın okullarına dönüyor

Eğitim öğretimin tüm kademelerde tam zamanlı başlamasıyla birlikte 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen yarın okullarına dönüyor.

Eğitim öğretimin yüz yüze olacak şekilde başlamasıyla birlikte okullarda bulunan kantin, yemekhane ve yurtlarda tam kapasite ile açılacak.

Okullara 650 milyon lira ödenek gönderildi

Koronavirüs tedbirleri ile açılacak okullarda hastalığa karşı her türlü tedbirler alındı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu kapsamdan geçtiğimiz günlerde okullara 650 milyon lira ödenek gönderildiğini ifade etmişti.Ayrıca ödenek ile birlikte toplamda 113 bin temizlik personelinin okullarda görevlendirildiğini duyurdu.

Aşısız personelden PCR testi istenecek

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğrenciler ile temas halinde olacak aşısız okul çalışanlarından ve öğretmenlerden haftada 2 kez PCR testi vermesi istenecek.

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarındaki maske atık kutularının günlük boşaltılması sağlanacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

Dersler 40 dakika

Okullarda ders süreleri önceden olduğu gibi 40 dakika olacak ve dersler azaltılmadan mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak yapılacak.