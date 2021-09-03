Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına çeşitli branşlarda toplamda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı.

Toplam öğretmen sayısı 1 milyon 137 bin

Atama törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bugün atanacak 20 bin öğretmen ile birlikte bakanlığa bağlı resmi okullarda görev yapan öğretmen sayısının 1 milyon 137 bin olduğunu açıklayan Erdoğan, son yıllarda yaptıkları çalışmalar ile birlikte okulların ve sınıfların öğrenci sayılarını azalttıklarını vurguladı.

Uzaktan eğitim lüksü kalmadı

Erdoğan ,öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17 kişi , ortaokullarda 16, liselerde 12 kişi olduğunu söyledi. Uzaktan eğitim lüksünün artık kalmadığını ifade eden Erdoğan, okulların açık tutulması konusunda kararlı olduklarını yineledi.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi.

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