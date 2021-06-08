2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları bugün açıklanır mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Fakültesi sınavları 2021 bahar döneminde online olarak yapıldı. Dönem sonu sınavları 29 Mayıs-7 Haziran arasında gerçekleşirken, sorular açık uçlu ve çoktan seçmeli olarak düzenlendi. Sınavların 7 Haziran’da bitmesinin ardından vatandaşlar sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki sınavlar ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı?

AÖF 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 19 Nisan’da gerçekleşen ara sınavlar 26 Nisan tarihinde açıklanmıştı. Bu nedenle dönem sonu sınavlarının 14 Haziran gibi sonuçlanması bekleniyor.

AÖF sınav sonuçlarına e-devlet ya da https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ web adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra bu linke tıklayarak sınav sonuç ekranını görebilirsiniz.

