2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları bugün açıklanır mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Fakültesi sınavları 2021 bahar döneminde online olarak yapıldı. Dönem sonu sınavları 29 Mayıs-7 Haziran arasında gerçekleşirken, sorular açık uçlu ve çoktan seçmeli olarak düzenlendi. Sınavların 7 Haziran’da bitmesinin ardından vatandaşlar sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki sınavlar ne zaman açıklanacak?
AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı?
AÖF 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav sonuçlarına e-devlet ya da https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ web adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra bu linke tıklayarak sınav sonuç ekranını görebilirsiniz.
Son Güncelleme: 08.06.2021 17:46