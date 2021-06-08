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2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları bugün açıklanır mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF dönem sonu sınavları 7 Haziran itibarıyla sona erdi. Sınavların ardından birçok öğrenci sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki çevrim içi gerçekleşen bahar dönemi final sınavları bugün açılanacak mı? İşte detaylar…

08 Haziran 2021 Salı 17:46
2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları bugün açıklanır mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Açık Öğretim Fakültesi sınavları 2021 bahar döneminde online olarak yapıldı. Dönem sonu sınavları 29 Mayıs-7 Haziran arasında gerçekleşirken, sorular açık uçlu ve çoktan seçmeli olarak düzenlendi. Sınavların 7 Haziran’da bitmesinin ardından vatandaşlar sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki sınavlar ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı?


AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 19 Nisan’da gerçekleşen ara sınavlar 26 Nisan tarihinde açıklanmıştı. Bu nedenle dönem sonu sınavlarının 14 Haziran gibi sonuçlanması bekleniyor.

AÖF 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçlarına e-devlet ya da https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ web adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra bu linke tıklayarak sınav sonuç ekranını görebilirsiniz.


Son Güncelleme: 08.06.2021 17:46
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AöfAÖF SonuçAÖF Sonuçları Açıklandı MıAÖF Dönem Sonu Sınavları
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