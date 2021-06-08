2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF 2021 final sınav sonuçları takvimi

Açık Öğretim Fakültesinde eğitim gören milyonlarca öğrencinin bahar dönemine ait final sınavları 29 Mayıs tarihinde başlayan finaller 7 Haziran tarihinde bitti. Final sınavlarının son bulmasıyla milyonlarca öğrenci Açık Öğretim Fakültesi final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Fakültesi final sınavlarının sonuçlarının 14 Haziran’dan itibaren açıklanması bekleniyor.

İtirazlar hakkında açıklama

AÖF, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bahar döneminin final sınavları ve soruları ile ilgili itirazların 3 Haziran Perşembe’ye dek yapılabileceği bilgisini verdi.

İtiraz hakkını kullanmak isteyenler, Öğrenci Otomasyonu üzerinden itirazda bulunabilecekler.

AÖF sınavları nasıl yapılmakta?

Yaşanan salgından dolayı tüm sınavlar çevrimiçi yapılıyor. Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemindeki final sınavları kapsamında öğrencilere 30 soru soruldu ve sınavın süresi 40 dk olarak verildi.

Adaylar sınava esinav.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet ya da öğrenci şifreleri ile giriyor. Sınav süresince öğrencilere yöneltilen sorular sırayla ekrana geliyor ve işaretlenmeden geçilen sorular cevaplanmamış soru yerine geçiyor.