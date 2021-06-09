2021 Banka personel alım sınavları ne zaman?

Banka sınavları, personel alımları için düzenlenir ve bu sınavlar merkezi sınav sisteminden farklıdır. Bu sınavla personel almadan önce vatandaşların yeterlilik seviyesi ölçülür, genel bir değerlendirme yapılır. Sınavlarda başarılı olan adaylar bankanın belirlediği kriterlere göre mülakatlara katılır. Öülakat sonuçlarına göre işe başlayıp başlamayacakları belirlenir. Her bankanın sınav ve mülakat sistemi farklıdır.

2021 Banka sınavları ve personel alımları ne zaman yapılacak?

Bankaları personel alımlarını sınav yolu ile gerçekleştirir. Bankalarda bireysel satış temsilcisi, çağrı merkezi personeli, gişe memuru gibi iş pozisyonlar ayırt edilmeden tüm personel alımları sınav ile kadroya alınır. Bu yüzden bankada çalışmak isteyen vatandaşların bu tarihleri kaçırmaması gerekmektedir.

Banka sınavları için tek bir sınav türü bulunmamaktadır çünkü her bankanın kendine özel sınav sistemi ve personel alım kriterleri vardır. Bankalar kendi belirledikleri kriterlerine ve işe alım stratejilerine göre sınav sayısını ayarlar. Bazı bankalar yazılı ve mülakattan oluşan 2 aşamalı sınav sistemini tercih eder. Bazı bankalar ise tek aşamalı sınav ile personel alımı yapar. Bu durum bankanın belirlediği bir sistemdir. Genellikle önce yazılı sınav sonra mülakat yapılarak işe alınacak personellere karar verilir.

Banka personel alımları nasıl yapılır?

Bankalar personel alımı yapacağı zaman hangi iş pozisyonunda alım yapılacaksa o başlık ile iş ilanı açar ve ilan hakkında bir açıklama yazısı yayınlar. Bu yazıda şu bilgiler yer alır:

İş alımı için yapılacak sınavın başvuru tarihi,

Sınav tarihi ve yeri, sınav ücreti ve ücretin nereye yatırılacağı,

Sınava girecek kişilerde olması gereken özellikler,

Yazılı sınav ile ilgili süre ve soru sayısı gibi detaylar,

Yazılı sınav sonuçlarının ve mülakata girmeye hak kazanan adayların isimlerinin nereden açıklanacağı,

Mülakat tarihi ve yerlerinin açıklanacağı intenet sitesi.

Başvuru koşullarının dikkatli okunması ve tarihlerin kaçırılmaması çok önemlidir. Banka tercihine bağlı olarak sınavlar online da yapılabilir. Online olan sınavlarda sınav tarihinde intenet bağlantısı olan bilgisayar kullanılmalıdır.

Sınav sonrası istenilen baraj puanını alan kişiler mülakata girmeye hak kazanır. Mülakatın ardından işe girmeye hak kazanan kişilerin referans görüşmeleri yapılır. Referans görüşmelerine göre işe girecek kişiler kesin olarak belirlenir.

Banka yazılı sınavlarında ne soruluyor?

Sorular genel yetenek ve mantık soruları şeklindedir. Müfettiş yardımcılığı veya yazılım mühendisliği gibi uzmanlık isteyen iş alanlarının yazılı sınav soruları daha kapsamlıdır. Gişe memurluğu gibi şube banka personelleri için yapılan sınavlar genelde online gerçekleşir.

Banka personel alımları ne zaman?

Bankaların personel alımı genellikle ihtiyaçlarına göre farklı tarihlerde açılır. Bu yüzden banka sınav tarihlerinin net bir tarihi yoktur. Bankaların açmış oldukları iş ilanlarını takip ederek sınav tarihlerini öğrenebilirsiniz.

Banka sınavlarına kimler girebilir?

İş ilanlarını ararken hangi bankada çalışmak istiyorsanız o bankaya ait iş ilanlarına bakmanız gerekir. Banka personel alımı için yapılacak sınavların tarihleri iş ilanı içerisinde verilir. Sınav başvuru tarihlerini kaçırmamaya ve sınav için ücret isteniyorsa verilen süre içerisinde ücreti yatırmaya dikkat edilmelidir.

Banka personel alımları için adaylarda bazı kriterler aranmaktadır. Bu kriterlere uygun olmayan vatandaşlar işe alınamaz ve başvuru yapamaz. Her bankanın kriterleri farklıdır. Yayınlanan işe alım sınavı başvuru koşulları yazısında kriterler detaylı olarak verilimektedir. Her bankanın işe alım kriteri farklı olsa da tüm bankalarda ortak şartlar şunlardır:

T.C. vatandaşı olmak,

40 yaşından büyük olmamak,

Banka personel alımı yapılacak departman ile ilişkili bir fakülteden mezun olmak, (Başvuru tarihinde son sınıfta okuyan adaylar ancak işe başlama tarihinde mezun olmuş olacak kişiler de başvuru yapabilir.)

Maaş Yazısı Öneği

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya erteletmiş-muaf olmak.

Ziraat bankası personel alımı

Köklü bir geçmişe sahip olan Ziraat Bankası, personel alımı ile ilgili ilanları hem intenet sitesinden hem de iş ilanı sitelerinden yayınlar.

Sınav öncesi ve sonrasına dair detaylı olan açıklama metninde sınav ücreti, başvuru tarihleri, sınav yerleri ile ilgili bilgiler bulunur. Ziraat bankası personel alımları için yapılan sınavlar genellikle Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Bu yüzden sınav öncesinde Anadolu Üniversitesi sitesinden sınav için kaydolmak gerekmektedir. Sonuçlar ve mülakat yerleri Ziraat Bankası sitesinden yayınlanır. 120 TL olarak belirlenen sınav ücretini kaydolduktan sonra yatırmanız gerekir.

Bankada memur olmak için kaç puan gerekiyor?

Devlet bankaları veya özel bankalarda memur olmak isteyen vatandaşlarda KPSS puan şart aranır. Banka memurluğu için adayların KPSS’den en az 80 almış olmaları gerekir.

80 puan altında olan adaylar farklı kontenjan veya bankaların açacağı farklı pozisyonlarda ek kontenjana dahil edilir. Puanlandırma her banka için ayrıdır. Öneğin bir banka 70 ile alım yaparken diğer banka 80 ile alım yapabilir. Banka sınavlarının yapılacağı tarihler kariyer sayfasından duyurulur.

Banka sınavlarını kazanmak için kaç puan almak gereklidir?

Bankaların yazılı sınavlarından en az 70 puan almanız gerekir. Kamu bankaları da hem KPSS hem de yazılı sınavdan en az 70 puan almanızı ister. Banka kriterlerine göre bu gurum değişebilir.

Banka sınavlarında hangi sorular var?

Bankacılık sınav soruları genellikle maliye, iktisat, hukuk, muhasebe, genel yetenek alanlarından çıkmaktadır. Adaylar bu alanlarda genel bir başarı elde etmeli ve en düşük 70 puan almalıdır.

Banka sınavlarına kimler başvuru yapabilir?

Banka personel alımı sınavlarına genel olarak lisans ve önlisans mezunu adaylar başvurabilmektedir.

Ziraat Bankası personel alımı sınavları ne zaman?

2021 yılı Ziraat Bankası personel alımı sınavları 2021 Ocak ve Mart döneminde belirlenmiştir.

Halkbank personel alımı sınav tarihleri

2020 yılında Ağustos ayında yapıılmıştı. 2021 için henüz bir tarih açıklanmamıştır.