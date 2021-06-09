2021 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanacağı ve yaz tatili tarihi belli oldu mu?

2021 yılı kaneler ne zaman verilecek?

31 Mayıs 2021 tarihinden sonra ülkemiz normalleşme dönemine geçti. Birçok öğrenci ve veli tarafından okulların ne zaman tatil olacağını ne zaman kane verileceğini merak etmektedirler. Bu konuda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

’18 Haziran tarihinde kanelerimizi açıyoruz. İsteyenler 18 Haziran’da kanesine ulaşabilecek’ dedi ve açıklamalarına şöyle devam etti:

‘2 Temmuz yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziki imkânlarından yararlanmak isteyen öğrenciler için açık tutulacaktır’ dedi.

2 Temmuz’dan itibaren öğrencilere telafi derslerin olacağını da bildirdi.

