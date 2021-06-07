2021 MEB LGS puan ve net hesaplama motoru

LGS puan hesaplaması nasıl yapılıyor?
Merkezi sınavlara katılan tüm öğrencilerin puan hesaplaması şu şekilde yapılıyor:
- Sözel ile sayısal bölümlerin tüm alt testleri için doğru ile yanlış cevapların sayısı belirleniyor,
- Tüm öğrencilerin tüm alt testine dair ham puanı, alakalı testin doğru cevaplanan sorularından yanlış cevaplanan soruların 3/1’i çıkarılıp bulunuyor,
- Tüm alt testlerin ortalaması, alakalı testin ham puanlarının toplamı öğrencilerin sayısına bölünerek elde ediliyor,
- Tüm alt testlerin standart sapması, alakalı alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava katılan tüm öğrencilerin sayısı kullanılıp hesaplanıyor,
- Öğrencilerin tüm alt testlerine dair standart puanları, o testin ortalama ile standart sapması kullanılıp bütün öğrencilerin ham puan ortalamalarının 50’ye, standart sapmayı 10’a getiren dönüştürme işleminden sonra elde ediliyor,
- Tüm alt testler adına hesaplaması yapılan standart puanlar, Tablo-2’de belirtilen katsayılarla çarpılıp tüm alt testin ağırlıklı standart puanlarına ulaşılıyor,
- Hesaplanmış olan toplamdaki ağırlıklı standart puan, kendi içerisinde minimumu 100, maksimumu 500 olan puan dağılımına dönüştürülür.
Son Güncelleme: 07.06.2021 18:27