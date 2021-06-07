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2021 MEB LGS puan ve net hesaplama motoru

İyi bir liseye gitmek isteyen binlerce genç dün gerçekleştirilen LGS sınavına katıldı. LGS sınavının sona ermesiyle öğrencilerin en çok araştırdığı konu LGS puan ve net hesaplama motoru oldu. Peki, LGS puan ve netler nasıl hesaplanıyor? 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte LGS puan ve net hesaplama konusunda merak edilen tüm detaylar…

07 Haziran 2021 Pazartesi 18:27
2021 MEB LGS puan ve net hesaplama motoru
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LGS sınavı, 6 Haziran 2021 Pazar gününde tüm Türkiye’de düzenlendi. 1 milyondan fazla lise hayali kuran öğrenci, hayalindeki liseye gitmek adına sınava girdi. LGS sınavının sone ermesiyle öğrenciler LGS puan hesaplamasına dair detayları araştırıyor.

LGS puan hesaplaması nasıl yapılıyor?

Merkezi sınavlara katılan tüm öğrencilerin puan hesaplaması şu şekilde yapılıyor:

  • Sözel ile sayısal bölümlerin tüm alt testleri için doğru ile yanlış cevapların sayısı belirleniyor,
  • Tüm öğrencilerin tüm alt testine dair ham puanı, alakalı testin doğru cevaplanan sorularından yanlış cevaplanan soruların 3/1’i çıkarılıp bulunuyor,
  • Tüm alt testlerin ortalaması, alakalı testin ham puanlarının toplamı öğrencilerin sayısına bölünerek elde ediliyor,
  • Tüm alt testlerin standart sapması, alakalı alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava katılan tüm öğrencilerin sayısı kullanılıp hesaplanıyor,
  • Öğrencilerin tüm alt testlerine dair standart puanları, o testin ortalama ile standart sapması kullanılıp bütün öğrencilerin ham puan ortalamalarının 50’ye, standart sapmayı 10’a getiren dönüştürme işleminden sonra elde ediliyor,
  • Tüm alt testler adına hesaplaması yapılan standart puanlar, Tablo-2’de belirtilen katsayılarla çarpılıp tüm alt testin ağırlıklı standart puanlarına ulaşılıyor,
  • Hesaplanmış olan toplamdaki ağırlıklı standart puan, kendi içerisinde minimumu 100, maksimumu 500 olan puan dağılımına dönüştürülür.

Son Güncelleme: 07.06.2021 18:27
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