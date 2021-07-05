2021 okula kayıt işlemleri başladı

Okul kayıt dönemi başladı 2021-2022

1.ve 5. sınıf 2021-2022 eğitim-öğretim yılı kayıtları başladı. İlkokul 1.sınıftan ortaokul 5.sınıfa kadar gidecek öğrencilerin eğitim-öğretime kayıtları MERNİS sisteminden adres bilgileri alınarak veliler e-okul veya e-devlet sisteminden çocuklarının yerleşeceği okulu öğrenebileceklerdir.

Bu sene zorunlu eğitim olan 1 milyondan fazla öğrenci ilkokula başlayacak. Ortaokula başlayacak öğrencilerde 1 milyondan fazla. Toplam 2 milyondan fazla öğrenciler ilkokul ve ortaokul 2021-2022 eğitim- öğretim yılına başlayacak.

Ortaokula başlayacak öğrenciler için velilere ‘imam hatip, özel okul’ tercihi sunulmaktadır. Adreslerine uygun olan yerlere yerleştirildi.

Veliler çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden ‘İlköğretim okulları adrese göre kayıt okulu sorgulama’ girerek öğrenebilirler.

