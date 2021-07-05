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2021 okula kayıt işlemleri başladı

2021-2022 eğitim-öğretim 1.ve 5.sınıf kayıt dönemi başladı. Veliler çocuklarının gideceği okullu e-devlet veya e-okul üzerinden öğrenebilir. E-devlet üzerinden eğitim kayıt nasıl öğrenilmektedir? E-okul sisteminden yerleşeceği okul nasıl öğrenilir? Merak ettiğinizi soruların cevapları haberimizde. İşte tüm detaylar...

05 Temmuz 2021 Pazartesi 16:37
2021 okula kayıt işlemleri başladı
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Okul kayıt dönemi başladı 2021-2022

1.ve 5. sınıf 2021-2022 eğitim-öğretim yılı kayıtları başladı. İlkokul 1.sınıftan ortaokul 5.sınıfa kadar gidecek öğrencilerin eğitim-öğretime kayıtları MERNİS sisteminden adres bilgileri alınarak veliler e-okul veya e-devlet sisteminden çocuklarının yerleşeceği okulu öğrenebileceklerdir. 


Bu sene zorunlu eğitim olan 1 milyondan fazla öğrenci ilkokula başlayacak. Ortaokula başlayacak öğrencilerde 1 milyondan fazla. Toplam 2 milyondan fazla öğrenciler ilkokul ve ortaokul 2021-2022 eğitim- öğretim yılına başlayacak. 

Ortaokula başlayacak öğrenciler için velilere ‘imam hatip, özel okul’ tercihi sunulmaktadır. Adreslerine uygun olan yerlere yerleştirildi. 

Veliler çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden ‘İlköğretim okulları adrese göre kayıt okulu sorgulama’ girerek öğrenebilirler.


Son Güncelleme: 05.07.2021 16:37
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Anahtar Kelimeler:
E-okul2021-2022 Eğitim-öğretimIlkokul KayıtOrtaokul Kayıt
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