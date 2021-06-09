2021 yılı üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısıyla birlikte açıkladığı normalleşme kararlarınca üniversiteli gençlere müjdeli haberi vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim yılının 13 Eylül ile yüz yüze başlayabileceğinin sinyallerini vermişti.

Aşılama Başlıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyasından yaptığı açıklamada,” Üniversitelerde ki öğretim üyeleri ve personellerin aşılama işlemlerine başlıyoruz” ifadesini kullanmıştı.

YÖK tarafından aşı isteği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına ilettiği yazıyla birlikte yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde başlayabilmesi sebebiyle kurumlardaki akademik, idari personeller ve örgün öğretim kayıtlı öğrencilerin eylül ayına kadar aşılama işlemlerinden geçmelerini talep etti.

YÖK yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kapsamda ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda gerekli bir yer tutan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin eskisi gibi normal şekilde devam etmesi için görevli olan akademik ve idari personeller ile birlikte öğrencilerimizin de aşılamada öncelik konuma gelmeleri önemli bir noktadır. Bu aşılamaların olmaması senaryosunda, başta sağlık olmakla birlikte mezun olacak öğrencilerin gelecekte telafisi olmayacak durumlarla karşılaşmaları olasılık dahilindedir.

Bu hususlar dahilinde kurumlarımızdaki akademik ve idari personeller ile birlikte öğrencilerimizin Eylül ayına kadar aşı işlemlerinin bitirilmesinin gereğini önemle arz ederim.”