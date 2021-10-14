2021 YKS ikinci ek yerleştirme tarihleri ne zaman?

ÖSYM tarafından yapılan ikinci ek yerleştirme başlamış bulunmakta. Bu ek yerleştirmeden kimler faydalanabilir? Bu ek yerleştirmeye girmek için 2021 yılında yapılan Yükseköğrenim sınavından TYT puanından 140-150 alanlar ve AYT puanından ise 170-180 aralıklarında almış olanlar yararlanabilecek. Adayların başvuruları bugün başladı.

Başvuru yapacak adaylar tercihlerini 14-18 ekim tarihleri aralığında yapabilecekler. Adaylara tanınmış olan tercih hakkı ise yirmi dört tanedir. İkinci ek yerleştirme nasıl yapılmalı, üniversitelerde kalan kontenjan sayısı nedir? Soruların cevaplarını sizler için derledik..

Tercih yapabilecek olan adaylar kimler?

Merkezi yerleştirme kapsamında veya ek yerleştirmenin ilki ile herhangi bir üniversite programına yerleşememiş adayların yanı sıra TYT puanında 140-150 aralıklarında ve AYT-YDT 170-180 puan aralığında almış olan adaylar tercihlerini yapabilecekler. Bunlarla beraber özel yetenek sınavları kapsamında bir üniversite programına kayıt yaptırmış olan adaylarda 2.ek yerleştirme tercihlerini yapabilirler.

Tercih yapamayacak olanlar kimler?

Tercihler neye göre ve nasıl yapılacak?

2021 yılında yapılanmerkezi yerleştirmesi ve birinci ek yerleştirme kapsamında ÖSYM tarafınca bir programa yerleşmiş aday ikinci ek yerleştirmeden yararlanamaz.

İlk başta yapılan tercihler adayların başarı sıralamalarına göre yapılırken bu tercihler genel yerleştirme sonrasında oluşmuş olan taban puanlarına göre yapılacak olup yerleştirmede söz konusu olan bölümün tercih etmiş adayların en yüksek puanlısına öncelik verilerek yapılacaktır.

En düşük puan koşulu aranacak mı?

Bu koşul aranacak. Yani bu koşulu şöyle açıklayabiliriz, merkezi yerleştirmenin sonucunda kontenjanı dolmuş olan ve en küçük puan oluşan, fakat yerleşmiş olan adaylardan birkaç tanesinin kayıt yaptırmaması sebebiyle oluşan kontenjan açığı programlarında programın en küçük puanına eşit olan ya da yüksek puana sahip olan aday oraya yerleşebilecek.