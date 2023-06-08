2023 Karne görüşü örnekleri! Başarılı, başarısız öğrenciye yeni, farklı, değişik, öğretmen karne görüşü sözleri 2023

Öğretmenler, her dönem sonunda karnelerin hazırlanmasıyla birlikte öğrencilerinin performansını değerlendirmek için karne görüşleri yazmaktadır. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi önümüzdeki hafta Cuma günü sona erecek ve milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karnelerini alacak. Bu dönemde bazı öğrenciler, çabalarını başarı belgeleriyle taçlandırırken, bazıları ise yaz tatilinde neden başarısız olduklarını düşünme fırsatı bulacak. Öğretmenler, başarılı öğrencilere tebrik ve başarı temennisinde bulunurken, başarısız olanlar için de motivasyon verici sözler kullanacak. Karne görüşleri, not bölümünün hemen yanında yer alacak ve öğretmenler, öğrencilerine motive edici cümlelerle ilham verecek. Türkiye genelinde 16 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek karne dağıtımı öncesinde, öğretmenler öğrencileri hakkındaki düşüncelerini karne görüşleriyle ifade edecek. Öğretmenler, öğrencilerin gelişimini yakından takip ederek, ailelere ve öğrencilere seslenirken farklı ve özel karne görüşü sözleri kullanacaklar. İşte, 2. döneme özel öğretmen karne görüşü sözleri...

ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞÜ ÖRNEKLERİ











