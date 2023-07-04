  1. Anasayfa

  2. Eğitim

  3. 2023 özel lise giriş takvimi açıklandı! Özel okula başvuru için süreç başladı..

2023 özel lise giriş takvimi açıklandı! Özel okula başvuru için süreç başladı..

Yayınlanma:
2023 özel lise giriş takvimi açıklandı! Özel okula başvuru için süreç başladı..
Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandıktan sonra sınav yapan okullar için öncelik dönemi başlarken aynı zamanda özel okullara yerleşecek öğrenciler için ise Temmuz ayında kayıt işlemleri başlatıldı. Bu kapsamda 26 ve 27 Haziran tarihlerinde taban puanın belirlenmesi ile etkinlikte başlamış oldu. Peki özel okul başvurusu için son gün ne zaman? İşte 2023 özel lise kayıt takvimi...

Liselerin özel okullara kaydıyla ilgili detaylar veliler ve öğrenciler için gündemde. LGS puanıyla öğrenci alan özel okullarda ön kayıt tarihleri ​​ve kesin başvuru süreci hakkında bilgiler aranıyor. Ön kayıt dönemi, 26 Haziran'da temel puanları açıklayan özel okullar için tatil sezonunun ardından başlatıldı. Ön kayıt, okulun web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilir. Ancak İtalyan Lisesi gibi özel okullar da doğrudan başvuru kabul etmektedir.

ÖZEL OKULLARA KAYIT İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

23 Haziran'da yayınlanan LGS sonuçlarına göre Temmuz ayında özel okullar için kayıtlar başladı. İlk ön kayıt döneminde kayıtlar 3-4 ve 5 Temmuz'da gerçekleşecektir. Ön kayıt dönemi 5 Temmuz'da saat 17:00'de sona erecektir. Ön kayıt süresi sona erdikten sonra asıl ve yedek kayıt listesi yayınlanacaktır.

Okulun kabul komitesi tarafından hazırlanan ön kayıt listesi aynı gün saat 18:00'da herkesin görebileceği yerde asılacak ve web sitesinde yayınlanacaktır. Kesin kayıtlar 6 Temmuz'da yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı bulunan ancak belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını kaybederler.

7/7 tarihinde saat 09:00'dan itibaren özel okullarda bulunan ve ön kayıt yaptırılarak yedek listeye alınan öğrencilerin isimleri en yüksek puan üzerinden bakılarak en düşük puana şeklinde okunacak ve okulda bulunan veliler tarafından imzalanacaktır. Okul ön kayıt listesi oluşturulacak ve kayıt altına alınacaktır. İkinci ön ve son kayıt dönemi 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

2023 özel lise giriş takvimi açıklandı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Eğitim
MEB'den ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için flaş karar! 10 ilde 1 Eylül'den...
MEB'den ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için flaş karar! 10 ilde 1 Eylül'den...
Milyonlarca öğrenciye müjde geldi! Bakanlık 3 bin TL burs verecek: Bu şartlara dikkat
Milyonlarca öğrenciye müjde geldi! Bakanlık 3 bin TL burs verecek: Bu şartlara dikkat
YKS'ye girenler dikkat! ÖSYM'den flaş YKS duyurusu: Tarih verildi
YKS'ye girenler dikkat! ÖSYM'den flaş YKS duyurusu: Tarih verildi
Bu üniversitelerin mezunları anında iş buluyor! İş bulma garantili bölümler belli oldu
Bu üniversitelerin mezunları anında iş buluyor! İş bulma garantili bölümler belli oldu
Kara Havacılık Okulu'nda Pilot Adaylarına Eğitim Veriliyor
Kara Havacılık Okulu'nda Pilot Adaylarına Eğitim Veriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremi mağduru öğrenciler için yeni bir düzenleme yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremi mağduru öğrenciler için yeni bir düzenleme yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS Tercih Döneminde 2 Ek Kontenjan Açıklaması Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS Tercih Döneminde 2 Ek Kontenjan Açıklaması Yaptı