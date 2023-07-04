2023 özel lise giriş takvimi açıklandı! Özel okula başvuru için süreç başladı..

Liselerin özel okullara kaydıyla ilgili detaylar veliler ve öğrenciler için gündemde. LGS puanıyla öğrenci alan özel okullarda ön kayıt tarihleri ​​ve kesin başvuru süreci hakkında bilgiler aranıyor. Ön kayıt dönemi, 26 Haziran'da temel puanları açıklayan özel okullar için tatil sezonunun ardından başlatıldı. Ön kayıt, okulun web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilir. Ancak İtalyan Lisesi gibi özel okullar da doğrudan başvuru kabul etmektedir.

ÖZEL OKULLARA KAYIT İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

23 Haziran'da yayınlanan LGS sonuçlarına göre Temmuz ayında özel okullar için kayıtlar başladı. İlk ön kayıt döneminde kayıtlar 3-4 ve 5 Temmuz'da gerçekleşecektir. Ön kayıt dönemi 5 Temmuz'da saat 17:00'de sona erecektir. Ön kayıt süresi sona erdikten sonra asıl ve yedek kayıt listesi yayınlanacaktır.

Okulun kabul komitesi tarafından hazırlanan ön kayıt listesi aynı gün saat 18:00'da herkesin görebileceği yerde asılacak ve web sitesinde yayınlanacaktır. Kesin kayıtlar 6 Temmuz'da yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı bulunan ancak belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını kaybederler.

7/7 tarihinde saat 09:00'dan itibaren özel okullarda bulunan ve ön kayıt yaptırılarak yedek listeye alınan öğrencilerin isimleri en yüksek puan üzerinden bakılarak en düşük puana şeklinde okunacak ve okulda bulunan veliler tarafından imzalanacaktır. Okul ön kayıt listesi oluşturulacak ve kayıt altına alınacaktır. İkinci ön ve son kayıt dönemi 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde yapılacak.



