2024 Önlisans KPSS tarihi açıklandı! ÖSYM duyurdu: O tarihte herkes sınavda olacak!
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ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi üzerine KPSS önlisans oturumun ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. İki yıllık üniversite mezunu olanları yakından ilgilendiren KPSS önlisans için takvim belli oldu.
Bu sene gerçekleşen KPSS lisans oturumu sonrasında gözler önlisansa çevrildi. KPSS önlisans oturumlarına dair son bilgiler yayınlandı. İşte 2024 KPSS önlisans takvimi…
2024 KPSS ÖNLİSANS TARİHİ
2 yılda bir düzenlenen KPSS önlisans en son 2022 yılında gerçekleşirken gözler 2024 yılıma çevrildi. Konu hakkında henüz net tarih bilgisi yer almıyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan açıklama haberimizde yer alacak.
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