2024 Önlisans KPSS tarihi açıklandı! ÖSYM duyurdu: O tarihte herkes sınavda olacak!

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi üzerine KPSS önlisans oturumun ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. İki yıllık üniversite mezunu olanları yakından ilgilendiren KPSS önlisans için takvim belli oldu.