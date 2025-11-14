2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

2026 BİLSEM Takvimi Resmen Açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026 Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2026 takvimini duyurdu. Özel yetenekli öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği başvuru ve sınav süreci, Kasım 2025'ten yaz dönemine kadar devam edecek.

Yeni Dönem Startı: Sürecin Genel Çerçevesi

BİLSEM'ler; genel zihinsel yetenek, resim ve müzik gibi alanlarda potansiyeli yüksek öğrencilere, örgün eğitim saatleri dışında zenginleştirilmiş eğitim imkânı sunuyor. Merkezlere kabul edilmek, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

2026 BİLSEM Takvimi: Aşama Aşama

Söz konusu kılavuza göre süreç şu tarihlerle planlandı:

10 - 13 Kasım 2025: Sürecin sağlıklı yürütülmesi için İl Tanılama Sınav Komisyonları oluşturulacak.

28 Kasım - 08 Aralık 2025: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına girecekleri yer ve zaman bilgilerini içeren randevular sistem üzerinden oluşturulacak.

15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026: İlk aşama olan ön değerlendirme uygulamaları (genellikle tablet üzerinden) bu geniş zaman aralığında gerçekleştirilecek.

27 Şubat 2026: Ön değerlendirme sonuçlarına göre bireysel değerlendirmeye girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ilan edilecek.

06 Nisan - 19 Haziran 2026: Ön değerlendirmeyi geçen öğrenciler, yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre bireysel değerlendirme sınavlarına alınacak.

BİLSEM Kesin Sonuçları ve Kayıt Takvimi

Tüm değerlendirmeler tamamlandığında merkezlere yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ilan edilecek ve kayıt işlemleri yapılacak:

03 Temmuz 2026: Kayıt hakkı kazanan asil ve yedek öğrenciler resmi olarak ilan edilecek.

27 Temmuz - 28 Ağustos 2026: BİLSEM'e yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri ilgili Bilim ve Sanat Merkezleri'nde yapılacak.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda belirtilen bu takvim, ailelerin ve eğitim kurumlarının hazırlıklarını planlaması açısından belirleyici olacak.