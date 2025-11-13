2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Milyonlar 2026 YKS tarihlerini merak ediyor. ÖSYM'nin resmi takvimi henüz açıklanmadı; TYT, AYT ve YDT tarihleri duyurulduğunda netleşecek.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:11
Milyonlarca lise son sınıf öğrencisi ve mezun aday, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihlerini merakla bekliyor. Adaylar ve aileleri, "2026 YKS ne zaman?" sorusuna yanıt ararken gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) gelecek resmi duyuruya çevrildi.

Resmi Duyuru ve Başvuru Süreci

Henüz 2026 yılına ait sınav uygulama takvimi kamuoyu ile paylaşılmadı. Bu nedenle 2026 YKS'nin hangi tarihte yapılacağı, başvuruların ne zaman başlayacağı ve sınavın oturumları olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT)

ÖSYM, 2026 sınav takvimini resmi internet sitesi olan osym.gov.tr üzerinden duyuracak. Bu duyuruyla birlikte yalnızca YKS tarihleri değil, aynı zamanda başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri, geç başvuru günü ve sonuç açıklama tarihi de netlik kazanacak.

Ne Zaman Açıklanması Bekleniyor?

ÖSYM'nin önceki yıllardaki çalışma prensibi göz önüne alındığında kurum, genellikle bir sonraki yıla ait sınavların yer aldığı yıllık takvimi içinde bulunulan yılın sonbahar aylarında, Kasım veya Aralık döneminde ilan ediyor. Sınav uygulaması ise geleneksel olarak lise müfredatının tamamlanması ve okulların kapanmasına yakın bir dönem olan Haziran ayının ikinci veya üçüncü hafta sonları gerçekleştiriliyor.

Örneğin, 2025-YKS sınavı Haziran ayında tamamlanmış, başvuruları ise 2025 yılının ilk çeyreğinde (Şubat-Mart) alınmıştı. Henüz 2026 YKS tarihi belli olmasa da beklentiler, ÖSYM'nin önümüzdeki haftalarda yıllık takvimi açıklaması yönünde.

Resmi takvim yayınlandığı anda en güncel bilgiler ve tüm detaylar haber sitemizde yer alacaktır. Adayların ve ailelerin en doğru bilgi için osym.gov.tr adresini takip etmeleri öneriliyor.

