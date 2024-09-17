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23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

Devlet tarafından ya da bağlı bulunulan belediyeler tarafından bir çok burs imkanı sunulmaktadır. Öte yandan bir çok vakıf da burs desteği sağlamaktadır.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:37
23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kaldı. Hem akademik olarak başarının devamı hem de gider masrafları öğrencinin ve ebeveynin belini bükmeye devam etmekte. Artan enflasyon sebebiyle her kalemde yaşanan artışlardan eğitim dalı da etkilenmiş iken devreye giren bir çok burs imkanı, öğrencilerin okul hayatına devam edebilmelerine olanak sağlamaktadır.  

Devlet tarafından ya da bağlı bulunulan belediyeler tarafından bir çok burs imkanı sunulmaktadır. Öte yandan bir çok vakıf da burs desteği sağlamaktadır. Uzun yıllardır eğitime verdiği önemi ispatlayan Toplum Gönüllüleri Vakfı, 2024- 2025 eğitim öğretim yılında da başvuruları açarak yeni destek tutarını belirlemiş bulunmaktadır. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), üniversite öğrencilerine eğitim hayatları boyunca destek olmak amacıyla sunduğu Gençlik Bursları programının 2024 – 2025 eğitim dönemi başvurularını açtıklarını belirtti. Başarılı ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olan üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlayan TOG, yeni dönemde aylım ödeme tutarlarını da netleştirdi. 

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

TOG GENÇLİK BURSU BAŞVURU ŞARTLARI 

TOG Gençlik Bursları ile alakalı yapılan açıklamada başvuruların başladığı ifade edilirken, on binlerce öğrenci başvuru şart ve detaylarını araştırmaya başlamış bulunuyor. TC vatandaşı olunmasının ilk şart olduğu başvurularda; Ülkemizdeki bir üniversitede ön lisans veya lisans programında öğrenim görme, Akademik başarı gösterme, Sosyal sorumluluk projelerine ilgi duyma gibi şartlar bulunmaktadır.  

TOG BURSU BAŞVURULARI 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Bursu başvuruları TOG’un resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilirken, başvuru formunda yer alan bilgilerin eksiksiz ve tam olarak doldurulması ve doğru bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Yapılan açıklanmada son başvuru tarihi ise  23 Eylül 2024 olarak belirlenmiştir. 

TOG VAKFI BURS MİKTARI 

2024- 2025 eğitim yılında TOG Vakfı tarafından hak sahibi öğrencinin hesabına Kasım - Temmuz aralığında ayda 2,000 TL- 2,500 TL ödenmesi planlanmış bulunuyor. TOG Gençlik Burs miktarı 2024-2025 yılı akademik dönem itibariyle dahil olunacak burs fonuna göre 2000₺ veya 2200₺ olarak belirlenmiş bulunuyor.  

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