30. Türkiye Felsefe Olimpiyatı Denizli’de çevrimiçi gerçekleştirildi

Olimpiyatın ayrıntıları

Denizli’de 30. Türkiye Felsefe Olimpiyatı, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar İçin Felsefe Birimi tarafından 1997 yılından bu yana düzenlenen organizasyon, lise öğrencilerini felsefenin düşünce evreninde buluşturmaya devam ediyor.

Bu yılki olimpiyat, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Sakarya ve Samsun’daki sınav merkezlerinde eş zamanlı yapıldı. Türkiye genelinden 536 öğrenci, yazılı denemeler aracılığıyla felsefi düşünme becerilerini sergiledi.

Bölgesel sınav organizasyonu

Bölgesel sınavlar kapsamında Afyon, Aydın, Burdur, Eskişehir, Denizli, Muğla ve Uşak illerinden öğrenciler yer aldı ve organizasyon, Denizli’de İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi tarafından başarıyla yürütüldü. Yarışmada öğrencilere farklı filozoflardan alınmış üç düşündürücü alıntı sunuldu ve katılımcılardan bu metinlerden biri üzerine kapsamlı bir felsefi deneme yazmaları istendi.

Uluslararası temsil fırsatı

Türkiye Felsefe Olimpiyatı, gençlerin sorgulama, akıl yürütme ve eleştirel düşünme yeteneklerini desteklemenin yanı sıra başarılı öğrencilere uluslararası temsil imkânı da sağlıyor. Yarışma sonucunda ilk 10’a giren ve yabancı dil sınavını başarıyla geçen iki öğrenci, 14–17 Mayıs 2026 tarihlerinde Polonya’nın Varşova kentinde düzenlenecek Uluslararası Felsefe Olimpiyatında Türkiye’yi temsil edecek.

Dr. Yüksel Marım’dan öğrencilere mesaj

Felsefe Olimpiyatları Bölge Başkanı ve Ulusal Jüri Üyesi Dr. Yüksel Marım, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada öğrencilere şu sözlerle hitap etti: "Düşüncenin sınırlarını zorlayan, sorgulamanın ufkunu genişleten ve insan aklının kendisiyle yüzleştiği en seçkin sahnelerden biri olan 30. Felsefe Olimpiyatlarında bir araya geliyoruz. Bu süreç, yalnızca bir yarışma değil; hepimizin ortak bir çabanın, bitmeyen bir merakın ve hakikati arama tutkusunun taşıyıcısı olduğu bir entelektüel yolculuktur. Felsefe disiplini çok önemlidir. Bu yarışma siz gençler için akademik bir sınavdan çok daha fazlasını oluşturuyor. Bu olimpiyatta elde edeceğiniz en büyük kazanım, birincilik ya da derece değil; düşünmeyi, tartışmayı, temellendirmeyi ve sorgulamayı bir yaşam alışkanlığı hâline getirmektir. Soru soran zihin özgürdür; eleştiren akıl güçlüdür."

