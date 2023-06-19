45 gündür dış dünya ile bağlantıları yok! YKS personeli görevliler ailelerine kavuştu

Ankara'daki ÖSYM merkezinde 45 gün boyunca kapalı matbaa sürecine giren 110 personel, YKS'nin son oturumu olan YDT'nin tamamlanmasıyla birlikte aileleriyle kavuştu.

Personel, mayıs ayının ilk haftasından itibaren merkezde kalarak sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan ve dış dünya ile iletişim kurmayan bir ortamda çalışmalarını sürdürdü. Kapalı matbaa sürecinde görev alan personel, YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte aileleriyle hasret giderdi.



