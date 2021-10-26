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7, 8, 11 ve 12'inci sınıflar için kazanım değerlendirme uygulaması başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflar için hazırlanan kazanım değerlendirme uygulaması bugünden itibaren başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, bu uygulamayla öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi edecek programlarımızı tekrar güncelleyebileceklerini söyledi.

26 Ekim 2021 Salı 12:36
7, 8, 11 ve 12'inci sınıflar için kazanım değerlendirme uygulaması başlatıldı
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, pandemi süreci içerisinde geçilen uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler üzerinde ortaya çıkan öğrenme kayıplarının tespit edilmesi amacıyla bugün ve yarın Türkiye genelinde 7, 8, 11 ve 12'nci sınıfta okuyan tüm öğrenciler için kazanım değerlendirme uygulamasını başlattıklarını duyurdu.


4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılacağı yeni uygulamada, öğrencilerin bu güne kadar olan kayıplarının tespit edilmesinin ardından onlar için yeni telafi programları belirlenecek.

Ayrıca tüm sınıflar için de seviye destekleyici materyal ve yardımcı kaynakları har ay olmak kaydıyla yayımlamaya başladıklarını söyleyen Bakan Özer, söz konusu kaynakların Kasın ayından itibaren de öğrencilere ücretsiz olarak ulaştıracaklarını belirtti.


Son Güncelleme: 26.10.2021 12:36
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Anahtar Kelimeler:
MebMahmut özerKazanım Değerlendirme Uygulaması
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