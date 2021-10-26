7, 8, 11 ve 12'inci sınıflar için kazanım değerlendirme uygulaması başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, pandemi süreci içerisinde geçilen uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler üzerinde ortaya çıkan öğrenme kayıplarının tespit edilmesi amacıyla bugün ve yarın Türkiye genelinde 7, 8, 11 ve 12'nci sınıfta okuyan tüm öğrenciler için kazanım değerlendirme uygulamasını başlattıklarını duyurdu.

4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılacağı yeni uygulamada, öğrencilerin bu güne kadar olan kayıplarının tespit edilmesinin ardından onlar için yeni telafi programları belirlenecek.

Ayrıca tüm sınıflar için de seviye destekleyici materyal ve yardımcı kaynakları har ay olmak kaydıyla yayımlamaya başladıklarını söyleyen Bakan Özer, söz konusu kaynakların Kasın ayından itibaren de öğrencilere ücretsiz olarak ulaştıracaklarını belirtti.