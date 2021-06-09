Acun Medya Akademi nedir? Acun Medya Akademi başvuru ücretleri ne kadar? Acun Medya Akademide hangi eğitimler verilecek?

Acun Medya Akademi birçok bölümde, Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü Maslak’ta eğitimlere başladı. İşte Acun Medya Akademi başvurular ve bölümlerle alakalı tüm ayrıntılar…

Acun Medya Akademi’nin eğitim vereceği bölümler

TV bölümündeki eğitimleri

İleri Televizyonculuk Eğitimlerii

Gastronomi bölümündeki eğitimleri

Profesyonel aşçılık eğitimlerii

Profesyonel Pastacılık ile Ekmekçilik Eğitimlerii

Dijital bölümündeki eğitimleri

Prochef Eğitimlerii

Dijital İçerik ile Yayıncılık Eğitimlerii

Sosyal Medya Reklamcılığı Eğitimlerii

Google Reklamcılığı Eğitimleri

CRM ve Salesforce Eğitimleri

Acun Medya Akademi başvuruları nasıl yapılıyor?

Başvuruda bulunacaklar https://acunmedyaakademi.com/ adresindeki başvuru alanından başvurularına dair işlemlerini yapabilirler.