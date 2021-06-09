Acun Medya Akademi nedir? Acun Medya Akademi başvuru ücretleri ne kadar? Acun Medya Akademide hangi eğitimler verilecek?

Acun Medya Akademi birçok bölümde, Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü Maslak’ta eğitimlere başladı. İşte Acun Medya Akademi başvurular ve bölümlerle alakalı tüm ayrıntılar…
Acun Medya Akademi’nin eğitim vereceği bölümler
TV bölümündeki eğitimleri
İleri Televizyonculuk Eğitimlerii
Gastronomi bölümündeki eğitimleri
Profesyonel aşçılık eğitimlerii
Profesyonel Pastacılık ile Ekmekçilik Eğitimlerii
Dijital bölümündeki eğitimleri
Dijital İçerik ile Yayıncılık Eğitimlerii
Sosyal Medya Reklamcılığı Eğitimlerii
Google Reklamcılığı Eğitimleri
CRM ve Salesforce Eğitimleri
Acun Medya Akademi başvuruları nasıl yapılıyor?
Başvuruda bulunacaklar https://acunmedyaakademi.com/ adresindeki başvuru alanından başvurularına dair işlemlerini yapabilirler.
Son Güncelleme: 09.06.2021 11:05