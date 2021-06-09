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Acun Medya Akademi nedir? Acun Medya Akademi başvuru ücretleri ne kadar? Acun Medya Akademide hangi eğitimler verilecek?

7 Haziran'da eğitimlere başlayan Acun Medya Akademi’de birçok alandan ders alma imkanı bulunuyor. Eğitimler başlamasına rağmen başvurular henüz kapatılmadı. Hal böyle olunca Acun Medya Akademi’de eğitim almak isteyen birçok genç Akademi hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Acun Medya Akademi başvuru ücretleri ne kadar? Acun Medya Akademi’de hangi eğitimler verilecek? İşte detaylar…

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:05
Acun Medya Akademi nedir? Acun Medya Akademi başvuru ücretleri ne kadar? Acun Medya Akademide hangi eğitimler verilecek?
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Acun Medya Akademi birçok bölümde, Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü Maslak’ta eğitimlere başladı. İşte Acun Medya Akademi başvurular ve bölümlerle alakalı tüm ayrıntılar…

Acun Medya Akademi’nin eğitim vereceği bölümler

TV bölümündeki eğitimleri

İleri Televizyonculuk Eğitimlerii

Gastronomi bölümündeki eğitimleri

Profesyonel aşçılık eğitimlerii

Profesyonel Pastacılık ile Ekmekçilik Eğitimlerii


Prochef Eğitimlerii

Dijital bölümündeki eğitimleri

Dijital İçerik ile Yayıncılık Eğitimlerii

Sosyal Medya Reklamcılığı Eğitimlerii

Google Reklamcılığı Eğitimleri

CRM ve Salesforce Eğitimleri

Acun Medya Akademi başvuruları nasıl yapılıyor?

Başvuruda bulunacaklar https://acunmedyaakademi.com/ adresindeki başvuru alanından başvurularına dair işlemlerini yapabilirler.


Son Güncelleme: 09.06.2021 11:05
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