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Adaylara müjde: ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı

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Adaylara müjde: ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı
Sonuçları bekleyen adaylara müjdeyi ÖSYM verdi. Sonuçlar belli oldu! Tüm detaylar haberimizde.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre sonuçlar erişime açıldı! Hemen kontrol edin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan son duyuruya göre DGS sonuçları açıklandı. Ön lisans bölümü mezunlarının eğitimlerini lisansa tamamlamak için girdiği DGS sonuçlarına ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Sonuçları kontrol etmek için https://sonuc.osym.gov.tr/ internet sitesine kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapmak yeterli olacak. 

ösym dgs sonuçlarını açıkladı

Sayısal ve sözel testlerdeki puanlar ve ön lisans başarı puanlarıyla birlikte DGS sonuçları hesaplanıyor. Sayısal ve sözel testlerden en az bir ham puan alan adayların puanları hesaplanmaktadır. 2022 senesinde bir üniversite programına yerleşen adayların 2023 senesi ÖBP puanları 0.45 katsayısıyla çarpılacak. 2023 senesinde bir bölüme yerleşen öğrencilerin 2024 senesinde ÖBP puanları 0.45 ile çarpılarak sonuçlar hesaplanacak. 

Eğitim
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