Akdeniz Üniversitesi UI GreenMetric 2025'te 119 Basamak Yükseldi — 424. Sırada

Akdeniz Üniversitesi, UI GreenMetric 2025'te 119 basamak yükselerek dünya genelinde 424. sıraya yerleşti; kampüs büyüklüğü ve nüfus kategorilerinde de üst sıralarda yer aldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:40
Akdeniz Üniversitesi, dünyanın en prestijli sürdürülebilirlik endekslerinden biri olan UI GreenMetric 2025 sonuçlarında dikkat çekici bir sıçrama kaydetti. Endeksin 2025 sıralamasında üniversite 119 basamak birden yükselerek dünya genelinde 424’üncü sıraya yerleşti.

UI GreenMetric, dünya üniversitelerinin sürdürülebilirlik performansını altyapı, enerji, su yönetimi, atık, ulaşım ve eğitim gibi kapsamlı çevresel kriterler üzerinden değerlendiriyor. 2025 değerlendirmesinde 105 ülkeden 1.745 üniversite arasından elde edilen sonuçlar açıklandı.

Sürdürülebilir kampüs hedefine yönelik güçlü ilerleyiş

Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir kampüs hedefi doğrultusunda adımlarını hızlandıran Akdeniz Üniversitesi, yerleşkesi 1 milyon 750 bin metrekareden büyük kampüsler arasında dünya genelinde 145’inci sırada yer aldı. Ayrıca kampüs nüfusu 15 binin üzerinde olan üniversiteler arasında 214’üncü sırada yer alarak küresel rekabet gücünü bir kez daha gösterdi.

