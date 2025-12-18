DOLAR
Altıntaş’ta 8.’nci Sınıf Akademik Başarı Toplantısı

Altıntaş’ta 8.’nci sınıf öğrencilerinin akademik başarısını artırmaya yönelik stratejiler, Tuba Sinan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:05
Toplantı Detayları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, 8.’nci sınıf öğrencilerinin akademik başarısını artırmaya yönelik çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantı, Zafer Toplantı Salonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan başkanlığında gerçekleştirildi. Etkinliğe 8.’nci sınıflarda derslere giren öğretmenler ile rehber öğretmenler katıldı.

Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, öğrenci başarısının yükseltilmesine yönelik uygulanabilecek stratejiler üzerinde durdu ve öğretmenlerin görüş ile önerilerini dikkatle dinledi.

Toplantıya eşlik eden Şube Müdürü Kübra İşbilen Gökce ile birlikte katılımcı öğretmenlerle verimli bir istişare ortamı sağlandı; eğitim-öğretim sürecine katkı sunacak planlamalar ele alındı.

