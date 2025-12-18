Altıntaş’ta 8.’nci Sınıf Akademik Başarı Toplantısı

Toplantı Detayları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, 8.’nci sınıf öğrencilerinin akademik başarısını artırmaya yönelik çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantı, Zafer Toplantı Salonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan başkanlığında gerçekleştirildi. Etkinliğe 8.’nci sınıflarda derslere giren öğretmenler ile rehber öğretmenler katıldı.

Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, öğrenci başarısının yükseltilmesine yönelik uygulanabilecek stratejiler üzerinde durdu ve öğretmenlerin görüş ile önerilerini dikkatle dinledi.

Toplantıya eşlik eden Şube Müdürü Kübra İşbilen Gökce ile birlikte katılımcı öğretmenlerle verimli bir istişare ortamı sağlandı; eğitim-öğretim sürecine katkı sunacak planlamalar ele alındı.

ALTINTAŞ’TA 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISI MASAYA YATIRILDI