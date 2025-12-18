Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 6 Bölüme FEDEK Akreditasyonu

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 6 Bölümde FEDEK Akreditasyonu Aldı

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, eğitimde mükemmeliyet ve kalite güvencesi vizyonu doğrultusunda tarihi bir başarıya imza attı.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Arkeoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamladı. Bu tescil ile Edebiyat Fakültesi, sosyal bilimler alanında Türkiye’nin en güçlü ve kalite standartları en yüksek akademik birimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Saha Ziyaretleri ve Değerlendirme Kriterleri

FEDEK değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde; bölümlerin müfredat güncelliği, fiziksel altyapısı, kütüphane ve laboratuvar imkanları, akademik kadro yetkinliği, araştırma geliştirme faaliyetleri ve öğrenci merkezli eğitim modeli mercek altına alındı. Üç gün süren yoğun incelemelerin ardından, altı bölümün de ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim verdiği, bilimsel araştırma kapasitesinin ve paydaş katılımının en üst düzeyde olduğu raporlandı.

"Sosyal bilimlerde kalite standartlarını yeniden tanımlıyoruz"

Toplantıda konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, elde edilen başarının kurumsal bir kararlılığın ürünü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Anadolu Üniversitesi olarak, sosyal bilimlerin her dalında da dünya standartlarında eğitim vermeyi ilke ediniyoruz. Arkeolojiden sosyolojiye, felsefeden tarihe kadar altı farklı disiplinde aldığımız bu akreditasyonlar, sunduğumuz eğitimin kalitesinin tarafsız bir kurum tarafından tescillenmesidir. Bu başarı, öğrencilerimizin mezun olduklarında sahip olacakları diplomaların ulusal ve uluslararası geçerliliğini pekiştirecek, onlara küresel bir rekabet gücü kazandıracaktır. Emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve idari personelimize teşekkür ediyorum."

"Hedefimiz yüzde yüz akredite bir fakülte"

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, fakültenin gelecek vizyonuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Fakültemizin yedi temel bölümünün aynı anda bu süreci başarıyla tamamlaması, akademik çabalarımızın ve çalışma disiplinimizin bir göstergesidir. Rus Dili ve Edebiyatı bölümümüzün ardından Arkeoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerimizin de akredite olmasıyla, fakültemizde kalite güvencesi kültürü tam anlamıyla yerleşmiş durumdadır. Bir sonraki hedefimiz, geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını veren Psikoloji bölümümüzü de bu aileye dahil ederek, tüm bölümleri akredite edilmiş, Türkiye’nin öncü bir edebiyat fakültesi olmaktır."

FEDEK Raporu ve Belge Töreni

FEDEK tarafından sunulan sonuç raporları, bölümlerin güçlü yönlerini ayrıntılı şekilde ortaya koydu. Özellikle Dijital Beşerî Bilimler ile entegre edilen eğitim yöntemleri, öğrencilerin saha araştırmalarına ve kazı çalışmalarına aktif katılımı, toplumsal meselelere duyarlı ve analitik düşünme kabiliyeti gelişmiş mezun profili ile sektör paydaşlarıyla kurulan güçlü mezun takip sistemleri, değerlendirme heyeti tarafından tam not aldı. Programın sonunda FEDEK akreditasyon ekibi tarafından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fuat Güllüpınar’a, bölümlerin eğitim kalitesini simgeleyen akreditasyon belgeleri takdim edildi.

Sonuç Toplantısı

Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senato Odasında düzenlenen sonuç toplantısına; FEDEK takım başkanı Prof. Dr. Yılmaz Arı ve bölüm değerlendirme takım üyeleri, Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Nurdan Küçükhasköylü ve Doç. Dr. Yusuf Polat ile ilgili bölüm başkanları ve birim kalite sorumluları katılım gösterdi.

