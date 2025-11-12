Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi 7/24 Açık: 400 Bine Yakın Kitap ve Bin Kişilik Kapasite

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi 7/24 öğrencilerin yanında

Sınav haftasında en yoğun günlerini yaşayan Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi, 7/24 hizmet vererek öğrencilerin ders çalışma sürecine destek oluyor. Kütüphane, öğrencilere çay, kahve ve çorba ikramıyla sıcak bir mola ortamı da sunuyor.

Öğrencilere sessiz ve rahat bir ortam

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi, yoğun çalışma dönemlerinde öğrencilerin odaklanabilmesi için konforlu, sessiz ve rahat çalışma alanları sağlıyor. Öğrenciler hem akademik başarılarına odaklanabiliyor hem de Anadolu Üniversitesi’nin öğrenci dostu yaklaşımından duydukları memnuniyeti yalnızca sınav haftasında değil her zaman dile getiriyor.

Modern altyapı ve geniş kapasite

Yarım asrı aşkın süredir hizmet veren kütüphane, modern okuma salonları, dijital erişim alanları ve sessiz çalışma odalarıyla dikkat çekiyor. 12 bin 330 metrekarelik kapalı alanı ve bin kişilik oturma kapasitesi ile Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı; öğrencilerden akademisyenlere, araştırmacılardan kent halkına kadar geniş bir kullanıcı kitlesine kapılarını açıyor.

Basılıdan dijitale geniş koleksiyon

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi, zengin fiziksel ve sayısal içeriğiyle öne çıkıyor. Arşivde 400 bine yakın basılı kitap, 415 bini aşkın e-kitap, 70 bine yakın e-dergi, 74 akademik veri tabanı, 250 bini aşkın dijital materyal, 41 bin ciltli dergi, 9 bine yakın tez ve 8 bine yakın müzik notası ile binlerce mikrofiş, CD, DVD, ses kaydı ve video kaset yer alıyor. Bu kapsam, Anadolu Üniversitesi’nin "bilgiye her an, her yerden erişim" anlayışını somutlaştırıyor.

Vizyon ve misyon

"Çağdaş teknoloji imkanlarını en verimli şekilde kullanarak, kurumun adına yakışır bilgi hizmetlerini sunmak" vizyonuyla hareket eden Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi, yalnızca bir kütüphane değil; araştırma, öğrenme ve keşif merkezi olarak da işlev görüyor. Kütüphane, bilimsel, sanatsal ve teknolojik gelişmeleri destekleyecek güçlü bir bilgi altyapısı sunmaya; Türkiye’nin akademik hafızasını güçlendirmeye ve geleceğin araştırmacılarına yön vermeye devam ediyor.

SINAV HAFTASINDA EN YOĞUN GÜNLERİNİ YAŞAYAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ, 7/24 HİZMET VEREREK ÖĞRENCİLERİN DERS ÇALIŞMA SÜRECİNE DESTEK OLURKEN, ÇAY, KAHVE VE ÇORBA İKRAMIYLA DA ÖĞRENCİLERE SICAK BİR MOLA ORTAMI SAĞLIYOR.