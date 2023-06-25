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Anadolu Üniversitesi, Mezunlarına Dijital Diploma Hizmeti Sunuyor

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Anadolu Üniversitesi, Mezunlarına Dijital Diploma Hizmeti Sunuyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 akademik yılında mezun olan öğrencilere dijital diploma hizmeti sağlayacak. Dijital diploma sistemi sayesinde mezunlar ve öğrenciler, karekodu okutarak dijital diplomalarına ve öğrenci kimliklerine erişebilecekler.

Anadolu Üniversitesi Dijital Diploma Hizmeti

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 akademik yılında mezun olan öğrencilere dijital diploma hizmeti sağlayacak. Dijital diploma sistemi sayesinde mezunlar ve öğrenciler, karekodu okutarak dijital diplomalarına ve öğrenci kimliklerine erişebilecekler.

7 Ana Başlıkla Dijital Diploma Kullanımı

Dijital diplomalar, kalıcılık, doğrulanabilirlik, güvenlik, çevreye duyarlılık, ulaşılabilirlik, ücretsiz olması ve kolaylık gibi 7 farklı ana başlıkla kullanıma sunulacak.

Öğrencilere Dağıtılacak

Bu dönemden itibaren öğrencilere dağıtılmaya başlanacak olan dijital diplomalar, mezunların ve öğrencilerin dünyanın herhangi bir yerinde bulunmalarına rağmen öğrenci kimliklerine erişebilmelerini sağlayacak.

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