Anadolu Üniversitesi, Mezunlarına Dijital Diploma Hizmeti Sunuyor

Anadolu Üniversitesi Dijital Diploma Hizmeti

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 akademik yılında mezun olan öğrencilere dijital diploma hizmeti sağlayacak. Dijital diploma sistemi sayesinde mezunlar ve öğrenciler, karekodu okutarak dijital diplomalarına ve öğrenci kimliklerine erişebilecekler.

7 Ana Başlıkla Dijital Diploma Kullanımı

Dijital diplomalar, kalıcılık, doğrulanabilirlik, güvenlik, çevreye duyarlılık, ulaşılabilirlik, ücretsiz olması ve kolaylık gibi 7 farklı ana başlıkla kullanıma sunulacak.

Öğrencilere Dağıtılacak

Bu dönemden itibaren öğrencilere dağıtılmaya başlanacak olan dijital diplomalar, mezunların ve öğrencilerin dünyanın herhangi bir yerinde bulunmalarına rağmen öğrenci kimliklerine erişebilmelerini sağlayacak.