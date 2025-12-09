Anadolu Üniversitesi'nde "Doğada ve Sanatta Taklit" Semineri

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Doğada ve Sanatta Taklit" semineri, Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Seminere konuşmacı olarak Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğr. Gör. Dr. Zeynep Fırat katıldı. Etkinlikte ayrıca MYO Müdürü Prof. Dr. Yücel Güney, öğretim üyeleri ve öğrenciler yer aldı.

Açılış Konuşması

Seminerin açılış konuşmasını yapan Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Ekin Aydın şu ifadelerle seminerin temasını özetledi:

"Biyoloji ve sanat, taklit teması etrafında buluşur. Biyoloji, yaşamın kendisini inceleyerek doğanın kusursuz mühendisliğini ortaya koyarken; sanat, bu doğal sistemin estetiğini ve yapısını taklit eder ve yorumlar."

Taklit: Öğrenme, Hayatta Kalma ve İnovasyon

Sunumunu yapan Dr. Zeynep Fırat, taklit kavramının biyolojiden sanata ve ileri teknolojiye uzanan çok yönlü etkileşimini ele aldı. Fırat, taklidin temel olarak bir öğrenme, hayatta kalma ve inovasyon aracı olduğunu vurguladı.

Konuşmada mimikri örnekleri; zehirsiz türlerin zehirli türleri taklit etmesinden, avcıların avlarını yanıltmasına kadar geniş bir yelpazede açıklandı. Fırat, ayrıca çocuk gelişimi ve dil ediniminde taklit mekanizmalarının önemine dikkat çekti:

"Bebeklerin ve çocukların karmaşık motor becerilerini geliştirebilmeleri için taklit mekanizmaları oldukça gelişmiştir. Bunu bazen bilinçli bazen bilinçsiz şekilde ebeveynlerini taklit ederek yaparlar; örneğin mutfak aletlerinin kullanımını öğrenebilirler. Dil öğreniminde de bebeklerin çevrelerinde duydukları kelimeleri ve sesleri taklit ederek kelime haznelerini geliştirmeleri ve dil kurallarını edinmeleri, bir tür maruz kalma durumudur."

Kapanış

Program, yapay zekâ ile hazırlanan video gösterimi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.

