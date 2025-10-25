Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Anadolu Vakfı 2025-2026 Burs Sonuçları Aralık'ın İlk Haftasında Açıklanacak

Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce üniversite öğrencisinin umutla beklediği 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi Anadolu Vakfı burs başvuruları 30 Eylül 2025 tarihinde sona erdi. Başvurular 1 Eylül'de başlamıştı ve değerlendirme süreci titizlikle yürütülüyor.

Sonuç Tarihi

Anadolu Vakfı 2025-2026 burs sonuçları, Aralık ayının ilk haftasında vakfın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Başvuru Süreci

Üniversite eğitimlerine ekonomik destek arayan binlerce öğrenci gerekli belgelerle başvurularını tamamladı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte vakıf değerlendirme çalışmalarını başlattı ve öğrenciler resmi açıklamayı bekliyor.

Burs Miktarı 2025-2026

Anadolu Vakfı, yeni dönemin güncel burs miktarlarına ilişkin henüz resmi bir duyuru yapmadı. Ancak vakıf geçen yıl şehir bazlı bir ödeme politikası uygulamıştı:

Büyükşehirler (İstanbul, Ankara ve İzmir): Aylık 5.500 TL

Diğer Şehirler: Aylık 4.500 TL

KYK Bursu ile Birlikte Alınabilir Mi?

Vakıf tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada: 'Evet, başvuru yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredisi alınmasında da bir engel bulunmamaktadır.'

Geri Ödemesiz Mi?

Vakıf, bursların niteliği hakkında şu bilgiyi paylaştı: 'Vakfımızın sağladığı burslar geri ödeme ya da hizmet yükümlülüğü içermez. Eğitim hayatınıza odaklanmanız ve hayallerinize ulaşmanız için maddi destek sağlıyoruz.'

Sonuçların duyurulmasıyla birlikte öğrencilerin vakfın resmi internet sitesini Aralık ayının ilk haftasında takip etmeleri önem taşıyor.