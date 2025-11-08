Antalya'da Yeşil Bayraklı Atatürk Kültür Parkı'nda Çevre ve Çocuk Hakları Eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kız Çocuklarına Destek Derneği iş birliğiyle, Yeşil Bayrak sertifikalı Atatürk Kültür Parkında çocuklara yönelik çevre ve çocuk hakları eğitimlerini güçlendirmek amacıyla uygulayıcılar için rehberlik eğitimi düzenledi.

Proje ortakları ve hedef

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kız Çocuklarına Destek Derneği tarafından UNICEF iş birliğiyle yürütülen "Antalya Çevre Hakları Rotaları" projesi kapsamında, öncelikle belediyenin sorumluluğundaki ve çocukların yoğun kullandığı parklar ile açık alanlarda çevre ve çocuk hakları odaklı eğitim rotaları oluşturuluyor. Projenin amacı, parkların uluslararası standartlara uygunluğunu belgeleyen prestijli Yeşil Bayrak sertifikasını alan Atatürk Kültür Parkı başta olmak üzere, şehir içindeki parkların öğrenme, spor ve yürüyüş alanı olarak tanıtılmasını sağlamaktır.

Uygulayıcılar için rehberlik eğitimi

Projede ilk etapta Antalya’da beş farklı çocuk hakları rotası hedefleniyor. Oluşturulan rotalar sadece yürüyüş ve doğa gözlemlerinden ibaret olmayıp; çevre ve çocuk haklarının birlikte tartışılabileceği, öğrenilebileceği ve savunulabileceği uygulamalı eğitim ortamlarına dönüştürülecek. Oluşturulan 5 rotadan biri olan Yeşil bayrak ödüllü Atatürk Kültür Parkı’nda, çocuklara rehberlik edecek ve çevre haklarını çocuklara aşılamaya öncülük edecek uygulayıcılar için 3 saatlik rehberlik eğitimi verildi.

"Şehir bir öğrenme ortamına dönüşüyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, proje ile çocuklarda orman ekosistemi, afetlere hazırlık, su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliği gibi konularda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Çocuk hakları temelinde hazırlanan bu rotalar sayesinde şehrimiz aynı zamanda açık hava öğrenme ve spor ortamına dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

"Parklar öğrenme alanına dönüşüyor"

Kız Çocuklarına Destek Derneği üyesi Özlem Ezgin ise, UNICEF desteğiyle yürütülen projenin yaygınlaşmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Antalya çevre hakları ve biyoçeşitlilik açısından çok güçlü bir şehir. Bu rotalarla parkları sadece oyun alanı olmaktan çıkarıp, çocuk hakları ve çevre bilincinin konuşulduğu öğrenme alanlarına dönüştürüyoruz. Atatürk Kültür Parkı’nda belirlediğimiz duraklarda belediye personelinin bu uygulamaları çocuklarla yaygınlaştırmasını hedefliyoruz" dedi.

Yapılan iş birliğiyle Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi ortak çalışarak, Yeşil Bayrak sahibi Atatürk Kültür Parkı ve diğer parklarda çocuk hakları odaklı eğitimlerin artırılmasını sağlayacak.

