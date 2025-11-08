Antalya'da Yeşil Bayraklı Atatürk Kültür Parkı'nda Çevre ve Çocuk Hakları Eğitimi

Antalya Büyükşehir ile Kız Çocuklarına Destek Derneği, Yeşil Bayraklı Atatürk Kültür Parkı'nda çocuklara yönelik çevre ve çocuk hakları uygulayıcılarına 3 saatlik rehberlik eğitimi düzenledi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:14
Antalya'da Yeşil Bayraklı Atatürk Kültür Parkı'nda Çevre ve Çocuk Hakları Eğitimi

Antalya'da Yeşil Bayraklı Atatürk Kültür Parkı'nda Çevre ve Çocuk Hakları Eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kız Çocuklarına Destek Derneği iş birliğiyle, Yeşil Bayrak sertifikalı Atatürk Kültür Parkında çocuklara yönelik çevre ve çocuk hakları eğitimlerini güçlendirmek amacıyla uygulayıcılar için rehberlik eğitimi düzenledi.

Proje ortakları ve hedef

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kız Çocuklarına Destek Derneği tarafından UNICEF iş birliğiyle yürütülen "Antalya Çevre Hakları Rotaları" projesi kapsamında, öncelikle belediyenin sorumluluğundaki ve çocukların yoğun kullandığı parklar ile açık alanlarda çevre ve çocuk hakları odaklı eğitim rotaları oluşturuluyor. Projenin amacı, parkların uluslararası standartlara uygunluğunu belgeleyen prestijli Yeşil Bayrak sertifikasını alan Atatürk Kültür Parkı başta olmak üzere, şehir içindeki parkların öğrenme, spor ve yürüyüş alanı olarak tanıtılmasını sağlamaktır.

Uygulayıcılar için rehberlik eğitimi

Projede ilk etapta Antalya’da beş farklı çocuk hakları rotası hedefleniyor. Oluşturulan rotalar sadece yürüyüş ve doğa gözlemlerinden ibaret olmayıp; çevre ve çocuk haklarının birlikte tartışılabileceği, öğrenilebileceği ve savunulabileceği uygulamalı eğitim ortamlarına dönüştürülecek. Oluşturulan 5 rotadan biri olan Yeşil bayrak ödüllü Atatürk Kültür Parkı’nda, çocuklara rehberlik edecek ve çevre haklarını çocuklara aşılamaya öncülük edecek uygulayıcılar için 3 saatlik rehberlik eğitimi verildi.

"Şehir bir öğrenme ortamına dönüşüyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, proje ile çocuklarda orman ekosistemi, afetlere hazırlık, su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliği gibi konularda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Çocuk hakları temelinde hazırlanan bu rotalar sayesinde şehrimiz aynı zamanda açık hava öğrenme ve spor ortamına dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

"Parklar öğrenme alanına dönüşüyor"

Kız Çocuklarına Destek Derneği üyesi Özlem Ezgin ise, UNICEF desteğiyle yürütülen projenin yaygınlaşmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Antalya çevre hakları ve biyoçeşitlilik açısından çok güçlü bir şehir. Bu rotalarla parkları sadece oyun alanı olmaktan çıkarıp, çocuk hakları ve çevre bilincinin konuşulduğu öğrenme alanlarına dönüştürüyoruz. Atatürk Kültür Parkı’nda belirlediğimiz duraklarda belediye personelinin bu uygulamaları çocuklarla yaygınlaştırmasını hedefliyoruz" dedi.

Yapılan iş birliğiyle Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi ortak çalışarak, Yeşil Bayrak sahibi Atatürk Kültür Parkı ve diğer parklarda çocuk hakları odaklı eğitimlerin artırılmasını sağlayacak.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIZ ÇOCUKLARINA DESTEK DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE YEŞİL BAYRAK...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIZ ÇOCUKLARINA DESTEK DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE YEŞİL BAYRAK SERTİFİKASI ALAN ATATÜRK KÜLTÜR PARKIN’NDA ÇOCUKLARA REHBERLİK EDECEK, ÇEVRE HAKLARININ ÇOCUKLARA AŞILANMASINA ÖNCÜLÜK EDECEK UYGULAYICILAR İÇİN 3 SAATLİK REHBERLİK EĞİTİMİ VERİLDİ.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIZ ÇOCUKLARINA DESTEK DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE YEŞİL BAYRAK...

İLGİLİ HABERLER

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Demirkent TOKİ'den 29 Ekim İlkokulu'na Kitap Kardeşliği Bağışı
2
Emet’te Meslek Lisesi Öğrencileri Riskli Rögar Kapaklarını Yeniledi
3
Antalya'da Yeşil Bayraklı Atatürk Kültür Parkı'nda Çevre ve Çocuk Hakları Eğitimi
4
Hisarcık'ta Kaymakam Erkan Atam: Mesleki Eğitim İstihdam İçin Önemli
5
LGS Puanları Yeniden Hesaplanacak: Mahkeme Kararıyla İptal Edilen Soru Sonrası MEB’den Açıklama
6
Karabağlar'da 'Ailemle Oyun Oynuyorum' Zekâ Oyunlarına Yoğun İlgi
7
Bursa'da HOBA ile Sabah Sporu: 1200 Öğrencinin Enerjik Başlangıcı

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet