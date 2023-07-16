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AÖF öğrencileri dikkat! Sistem değişti: O tarihten sonra herkes uymak zorunda

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AÖF öğrencileri dikkat! Sistem değişti: O tarihten sonra herkes uymak zorunda
AÖF öğrencilerini yakından ilgilendiren haber geldi. Yaz okulu için başvuru sürecini yakından takip edenler için sınav bilgileri yayınlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrenciler için yaz okulunun sınav detayları haberimizde.

Yaz okulu için başvuru süreci tamamlanırken başvuru şartları ve sınav tarihi hakkında bilgileri verdi. AÖF öğrencileri tarafından araştırılan konu hakkındaki açıklamalar peş peşe geldi. Alttan alınan dersler için gerekli olan sınavların detayları...

AÖF üzerinden eğitim alan öğrenciler için yapılan yaz okulu başvuru süreci bitirildi. Yaz Okulu sınavları ile birçok avantajı sağlanırken öğrenciler şimdilerde sınav süreci hakkında araştırmaları devam ederken yaz okulu başvuruları başladı. Erken mezun olma hakkından faydalanmak için hem alttan hem de üstten ders alınabilir.

AÖF yaz okulu

YAZ OKULU SINAVLARI

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremle beraber birçok il yakından etkilenirken online sistemde yapılan yaz okulu sınavlarının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Online sınavlar hem zaman tasarrufu yaşanırken aynı zamanda esneklikte veriliyor. Yaz okulu kapsamında sınavların nasıl yapılacağı hakkında araştırmalar yapıldı.

19 Ağustos'da yapılacak olan yaz okulu için öğrenciler online mı yüz yüze mi yapacağı hakkında net bir bilgi söz konusu değildir. 

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