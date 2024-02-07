Ardahan’da kar kalınlığı 96 santimetreye ulaştı: Okullar 3. kez tatil edildi

Kar yağışı ve fırtına nedeniyle eğitime 3 gün ara verildi. Hava durumu elverişli olmadığı için 8 Şubat Perşembe günü okullar tatil ilan edildi. Ülkenin batı bölgeleri ılık ve güneşli günler geçirirken Doğu Anadolu ve Karadeniz’in doğusunda kış şartları devam ediyor.

Ardahan’da kar kalınlığı 96 santimetreye ulaştı: Okullar 3. kez tatil edildi
Yayın Tarihi:

Ardahan’da eğitime 8 Şubat Perşembe günü de ara verildi. Ardahan’da okullar bu yıl üçüncü kez kar tatili yaptı. Ardahan’da kış mevsimi tam gaz devam ediyor. Kentte 5 Şubat’tan itibaren aralıksız yağan kar nedeniyle hayat felç oldu. Kar kalınlığı 96 santimetreye ulaştığı için,  Ardahan Valiliği, il merkezindeki okulları 8 Şubat Perşembe günü de tatil etti. Ardahan’da okullar bu yıl üçüncü kez kar tatili yapmış oldu.

Ardahan da kar yağışı

Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 8 Şubat Perşembe günü ara verildi. Kentte 5 Şubat’tan beri süren kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ardahan’da okullar bu yıl üçüncü kez kar tatili yaptı. Kararın duyurusunu yapan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, ilçelerdeki okullarda eğitimin devam edeceğini, ancak il merkezindeki kar birikintileri nedeniyle tatil kararı aldıklarını açıkladı. 

kar yağışı

Vali Çiçek’in paylaşımında şöyle dedi:“Saygıdeğer Ardahanlı vatandaşlarım, 5 ilçemizde belediye ekiplerimizin ilçe içi yolları temizlemesi sayesinde yarın (8 Şubat) eğitime engel bir durum bulunmamaktadır. İl merkezindeki yollarımızda kar sorunu devam ettiğinden öğrencilerimizin mağdur olmaması için tatil kararı alacağız.”

Öne Çıkanlar
Borcu olanlara hızır gibi yetişen kredi! 2 gün içinde şubeye başvurana verilecek Borcu olanlara hızır gibi yetişen kredi! 2 gün içinde şubeye başvurana verilecek
Bankada parası olanlara kara kara düşünecek! Selçuk Geçer 'maalesef' diyerek duyurdu Bankada parası olanlara kara kara düşünecek! Selçuk Geçer 'maalesef' diyerek duyurdu
Deterjana para vermeye son! Bu yöntemle çamaşırlarınız bedavaya tertemiz olacak Deterjana para vermeye son! Bu yöntemle çamaşırlarınız bedavaya tertemiz olacak
Çok Okunanlar
Özel eğitimde fırsat eşitliği nasıl sağlanır? Erken müdahale neden önemli? Özel eğitimde fırsat eşitliği nasıl sağlanır? Erken müdahale neden önemli? Depremin birinci yıldönümünde Hatay' da hüzünlü okul tatili: Deprem acısı bir kez daha yaşandı! Depremin birinci yıldönümünde Hatay' da hüzünlü okul tatili: Deprem acısı bir kez daha yaşandı! Küresel amaçlara ulaşmak için nitelikli eğitim şart! İşte nitelikli eğitimin temel hedefleri Küresel amaçlara ulaşmak için nitelikli eğitim şart! İşte nitelikli eğitimin temel hedefleri Japonya eğitim sistemi: Dünyanın en başarılı sistemine neden sahip? Örnek alınması gerekilen 10 özellik Japonya eğitim sistemi: Dünyanın en başarılı sistemine neden sahip? Örnek alınması gerekilen 10 özellik Yapay zeka yükseköğretimi nasıl değiştirecek? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı Yapay zeka yükseköğretimi nasıl değiştirecek? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı